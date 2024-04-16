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Dünya İşgalci İsrail, Gazze'nin kuzeyine dönmek isteyenleri katlediyor!
Dünya

İşgalci İsrail, Gazze'nin kuzeyine dönmek isteyenleri katlediyor!

Yeniakit Publisher
2024-04-16 17:18:00 -
İşgalci İsrail, Gazze'nin kuzeyine dönmek isteyenleri katlediyor!

İşgalci İsrail, Gazze’nin güneyine zorla göç ettirdiği Müslümanların kuzey bölgelerindeki evlerine dönmelerini önlemek için sivillere ateş açıyor.

İşgalci İsrail, Gazze’nin güneyine zorla göç ettirdiği Müslümanların kuzey bölgelerindeki evlerine dönmelerini önlemek için sivillere ateş açıyor.

İsrail güçlerinin, Gazze'nin güneyinden kuzey bölgelerine geri dönmeye çalışan onlarca kişiye ateş açması sonucu Filistinli bir kadının öldüğünü ve 23 kişinin de yaralandığı bildirildi.
İsrail'in yedi aydır devam eden saldırılarından sonra Gazze'nin merkezine sığınan yüzlerce Filistinli aile, kendi çabalarıyla savaşın yıktığı kentin izole edilmiş kuzey kısmına geri dönmeye çalışıyor.

İsrail’ ordusu, işgal ettiği Gazze'nin kuzeyinin hala 'çatışma bölgesi' olarak tanımlandığını belirterek, Filistinlilere bu bölgelere dönmemesi yönünde uyarılarda bulunuyor.

Bölgeden görüntülerde, yerlerinden edilmiş onlarca ailenin Gazze'nin güneyini kuzeye bağlayan iki ana caddeden biri olan sahildeki Raşid yolundan kuzeye doğru ilerlediği görülüyor.

Filistinli sivillerin çoğu yaya bir şekilde ilerlerken bazılarının da bisiklet ve at arabalarına bindiği görüntülerde yer alıyor.
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Evini terketmek zorunda kalan Hana ebu Humeydan isimli bir kadın, Gazze'nin kuzeyinde yer alan Cebeliye Mülteci Mampı'ndaki evine doğru yolculuğuna çıkarken, "Ben de kuzeye dönmeye çalışıyorum, çünkü burada hayat çok perişan. Her ne şekilde olursa olsun, hatta kendi zararımıza olsa bile sevdiklerimize geri dönmeye çalışıyoruz” ifadeleriyle durumunu beyan etti.

İsrail ordusu, 7 Ekim’de başlattığı vahşi saldırılarla Gazze Şeridi’nin kuzeyini kapattı ve yüz binlerce Filistinliyi kuzeydeki evlerini terk edip Gazze'nin güney bölgelerine gitmeye zorladı. Kuzeydeki yerleşim yerleri ağır bombardımanla yerle bir edilmiş durumda.

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