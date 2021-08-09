İşgalci İsrail, Filistinlilere ait yapıları yıktı: Gözaltılar var

Terörist İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria’da Filistinlilere ait çok sayıda yapıyı "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle yıktı, 8 Filistinliyi de gözaltına aldı.

Cenin kentine bağlı Yabad Belde Belediye Başkanı Samir Ebubekir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, terörist İsrail askerlerinin beldeye baskın düzenleyerek bir yıkım operasyonu gerçekleştirdiğini belirtti.

Ebubekir, işgalci terörist İsrail güçlerinin beldede kahvehane ve kasap dükkanının da içinde olduğu 6 ticari alan ile tarım işlerinde kullanılan bir su deposunu "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle buldozerlerle yıktığını söyledi.

Diğer yandan yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, terörist İsrail askerleri sabah saatlerinde Nablus ve Ramallah kentlerinde 8 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistinli kaynaklara göre, işgalci İsrail makamları sadece geçen yıl işgal altındaki Filistin'in başkenti Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilere ait 500'ü aşkın ev ve iş yerini yıktı.

İşgalci İsrail yönetimi ile Filistin arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde Batı Şeria; A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

Yüzde 18'i kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e; yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e, "güvenliği" işgalci İsrail'e devredilmiş; yüzde 61'ini oluşturan "C bölgesi"nin ise "idari yönetimi ve güvenliği" terörist İsrail'e bırakılmıştı.

Terörist İsrail yönetimi kendi kontrolünde olduğu gerekçesiyle çoğunlukla "C bölgesi"nde Filistinlilerin yeni bina veya genişletme çalışması yapmasına izin vermiyor.