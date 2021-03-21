İşgalci İsrail Filistinli müezzini şehit etti!

İsrail işgali altındaki Batı Şeria’nın Nablus kentine bağlı Beyt Decin beldesindeki Musa Bin Nusayr Camisi’nde dün minareye çıkıp cuma ezanı okuyan Atıf Hanayişe, namazın ardından İsrail askerlerince şehit edildi. Beyt Decin’in 48 yaşındaki 20 yıllık gönüllü müezzini Hanayişe, dün camisinde son kez müezzinlik yaptı ve kılınan cuma namazı sonrası, her hafta olduğu gibi bir kez daha İsrail işgaline karşı beldesinde düzenlenen sivil gösterilere katılmak üzere meydana çıktı. Hanayişe’nin şehit edildiği an kameralarca kaydedildi.

Son anları belgelendi

“Beyt Decin’in Müezzini” lakabıyla tanınan Hanayişe’nin Yahudi yerleşim birimlerine karşı düzenlenen haftalık protestodaki son anları da foto muhabiri Nidal Iştiyye tarafından anbean belgelendi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya yakınlığıyla bilinen Israel Hayom gazetesi İsrail ordu kaynaklarına dayandırdığı haberinde Hanayişe’yi Hamaslı olmakla suçlarken, İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN ise haberinde Hanayişe’nin şehit edilmesine ilişkin ordu tarafından soruşturma başlatıldığını iddia etmişti.

Sivil direniş çağrısı

Fetih, Hamas, İslami Cihad Hareketi ve Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC) tarafından ayrı ayrı yapılan yazılı açıklamalarda, Hanayişe’yi şehit eden İsrail güçleri kınanmıştı. Filistinli gruplar açıklamalarında, “Filistin halkına bu suça dur demek için Batı Şeria’daki sivil direnişi yükseltme” çağrısında bulunmuştu. Filistin Enformasyon Merkezi’nin verilerine göre, 2021 yılının başından bu yana 8 Filistinli İsrail güçlerince şehit edildi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın hem İsrail iç istihbarat servisi Şin-Bet hem de ABD tarafından uyarı adı altında tehdit edildiği ortaya çıktı. İsrail İç İstihbarat Servisi Şin-Bet Başkanı Nadav Argaman’ın, Mahmud Abbas’ı “Hamas’la ortak liste ve ortak hükümet” meselesinin yanısıra “Uluslararası Ceza Mahkemesiyle (UCM) iş birliği” konularında uyardığı bildirildi. İsrail’in Kanal 13 televizyonunda yayınlanan habere göre, Şin Bet Başkanı Argaman, Filistin lideri Abbas ile bir araya gelerek, “kontrolden çıktığını söylediği” üç konuda uyardı. Haberde Argaman’ın Abbas’ı uyardığı meselelerin de “UCM, mayıs ayındaki seçimlere Fetih ile Hamas’ın ortak listeyle girmesi ve seçim sonrası Fetih’in Hamas’la koalisyon hükümeti kurması” olduğu aktarıldı. İsrail kanalına göre, bir Amerikalı yetkili de “gizlice” Abbas ile görüşerek benzer uyarılarda bulundu.