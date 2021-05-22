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Dünya İşgalci İsrail durmuyor! Filistin Esirler Cemiyeti duyurdu
Dünya

İşgalci İsrail durmuyor! Filistin Esirler Cemiyeti duyurdu

İşgalci terörist İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria ile Filistin'in başkenti Kudüs’te 50 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-05-22 20:28:00 -
İşgalci İsrail durmuyor! Filistin Esirler Cemiyeti duyurdu

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamaya göre, terörist İsrail güçleri dün sabahtan bugüne kadar Batı Şeria ile Filistin'in başkenti Kudüs’ün bazı bölgelerine baskın düzenledi. Açıklamada en az 50 Filistinlinin çeşitli iddialarla gözaltına alındığı ifade edilerek, işgalci İsrail’in özellikle Batı Şeria’daki gözaltı merkezlerinin Filistinlilerle dolu olduğuna vurgu yapıldı.

Filistin Esirler Cemiyeti, 19 Mayıs Çarşamba günü yaptığı yazılı açıklamada, son dönemde yaşanan olaylarda İsrail vatandaşı Filistinliler dahil 1800’den fazla Filistinlinin terörist İsrail güçlerince gözaltına alındığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Filistin'in başkenti Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen terörist işgalci İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Batı Şeria ve Filistin'in başkenti Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.

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Yorumlar

Ülkücü

Hey milleti Müslüman duyduk duymadık demeyin ben dünya lideri, ikinci kez siyonizme yapmış olduğum hizmetler karşılığında siyonizmin en büyük devlet nişanını almaya adayım.
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