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Dünya İşgalci İsrail askerleri genç kadını yerlerde böyle sürükledi
Dünya

İşgalci İsrail askerleri genç kadını yerlerde böyle sürükledi

Mescid-i Aksa’da baskınları önlemek için nöbet tutan Filistinlilere saldıran işgalci İsrail güçleri, Meryem Afifi adlı kadını yerlerde sürükleyerek gözaltına aldı. O anlar kameralar tarafından anbean görüntülendi.

Yeniakit Publisher
2021-05-10 12:47:00 -

İşgalci İsrail polisi, işgal altındaki Mescid-i Aksa’da baskınları önlemek için nöbet tutan Filistinlilere müdahale etti ve yüzlerce kişi yaralandı.

İsrail polisinin, işgal altındaki Doğu Kudüs’ün Şam Kapısı ile Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki saldırılarında 14 Filistinli yaralandı. İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinin Şam Kapısı'nda Filistinli gençlere müdahale etti.

Gösteriler sırasından İsrail askerleri Filistinli Meryem Afifi yerlerde sürükleyerek gözaltına aldı.

Meryem Afifi, tutuklama sonrası İsrail askerine soruyor: "Çocuklarının büyüdüğünde zalimlerin tarafında olmasını ister misin?"

Meryem Afifi İsrail askerine soruyor:

Ben ne yaptım?

Dövülen bir çocuğu korumaya çalıştığım için mi?

Evlerinden çıkarılmak istenen insanları koruduğum için mi bu haldeyim?

Sen şu an ne hissediyorsun?

Biliyorum sen de bir insansın, bir ailen var, belki çocukların var.

Onlar büyüdüğünde zalimlerin tarafında olmasını ister misin?

Sen küçük bir çocukken geleceğe dair hayaller kurarken bunu mu hayal ettin?

Yanlış tarafta olmayı mı?

Büyüyünce zalim olacağım mı dedin?

Büyümeyi hayal eden ve rüya gören bir çocukken, istediğin bu muydu?

Zalimlerin yanında olmak?

Öte yandan Filistinliler, yapılan gösteri sonrasında fanatik Yahudilerin baskın yapmasını önlemek için Mescid-i Aksa’da nöbet tutmaya başladı. Harem-i Şerif’in bazı noktalarına barikatlar kuran Filistinliler, Harem-i Şerif’ten ayrılmayacaklarını dile getirerek sık sık "Canımız kanımız sana feda Aksa" sloganı attı.

Namaz kılanlara saldırı

İsrail polisleri, Aksa'ya yönelik gerçekleştirdikleri saldırılarda Müslüman Filistinlileri hedef aldı. Camide namaz kılanların üzerine koşturarak saldıran barbar yönetime bağlı güvenlik güçleri, namaz kılanları tekme, yumruk ve copladı; namazlarını zorla bozdurdu.

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Yorumlar

ÜMÜT

BAŞTA AHMET DAVUTOĞLU VE ALİ BABACAN VE chp LİLER AYNI SAUDİ ARABİSTAN KÜVET BAE SURYE EL SISI GİBİ SUS POS HERİFLER . YAZIKLAR OLSUN.............
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Mete Umutlu

Kudüs Müslümanların dır. Filistinin başkenti Kudüs tür. israil'in başkenti Cehennemin dibidir. Üstad Necip Fazıl ne güzel söylemiş. . Yıkılasın İsrail Enkazını GÖREYİM! . Sana ülke diyenin yüzüne TÜKÜREYİM! TÖRERİST İSRAİL
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