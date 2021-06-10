İşgalci gaspçıların baskınları artıyor
Siyonist işgalciler, bu sabah erken saatlerden el-Meğaribe Kapısı'ndan mübarek Mescid-i Aksa avlusuna bir kez daha baskın düzenledi.
yeniakit.com.tr
Filistin yerel kaynaklarında paylaşılan bilgiye göre, bu sabah 25 Yahudi gasıp, işgal rejiminin sözde polislerinin desteğiyle ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyip avluda kışkırtıcı turlar attı.
Mescid-i Aksa hemen her gün sabah ve öğle vakitlerinde bir dizi baskın ve ihlale maruz kalırken Yahudi bayramları döneminde bu baskınlar daha da artmaya başladı. Mescid-i Aksa murabıtı Henadi Halevani, işgalcilerin Mescid-i Aksa'ya girmesinin kolaylaşması için siyonist işgalci rejimin Kudüs halkına yönelik keyfi tedbirleri, ihlalleri ve uzaklaştırmalarının gerçek sebebinin Mescid-i Aksa'yı yalnızlaştırmak olduğunu ifade etti. Halevani, genelde tüm Filistin halkını özelde ise Kudüs halkını Mescid-i Aksa'da namaz kılmak için gayret göstermeye, yerleşimci teröristlerin planlarını bozmak ve İslami mirasın Yahudileştirilmesini önlemek üzere sürekli olarak Aksa'da hazır bulunmaya çağırdı.