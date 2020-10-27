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Dünya İşgalci Ermenistan'ın içler acısı hali! Sonunda bunu da yaptılar
Dünya

İşgalci Ermenistan'ın içler acısı hali! Sonunda bunu da yaptılar

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın eşi Anna Hakobyan'dan açıklama geldi. Azerbaycan ordusuna karşı ağır kayıplar veren Ermenistan, şimdi de kadınları cepheye sürmeye başladı. Ermenistan'ın bu adımı ne kadar içler acısı bir durumda olduklarını bir kez daha ortaya koydu.

Yeniakit Publisher
2020-10-27 16:33:00 -
İşgalci Ermenistan'ın içler acısı hali! Sonunda bunu da yaptılar

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın eşi Anna Hakobyan, kadınlarla yapacakları askeri tatbikatın ardından cepheye gideceklerini söyledi. SİHA operasyonlarında çok sayıda askerini kaybeden ve çare bulamayan Ermenistan'ın, kadınları askere aldığı ve eğitimlere başladığı belirtildi.

Kadınların askeri üniformalarla muharebe hazırlık talimlerinin yanı sıra ilk yardım eğitimlerinden geçtiği kaydedildi.

Paşinyan'ın eşi tatbikata başlayacak

Bu gelişmeler yaşanırken, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın eşi Anna Hakobyan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kendisi de dahil olmak üzere 13 kadınla askeri tatbikatlara başlayacaklarını duyurdu.

Hakobyan yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

"Yarından itibaren ben dahil 13 kişilik kadın, askeri tatbikatlara başlayacak. Birkaç gün içinde vatanımızın sınırlarını korumaya gideceğiz. Düşmana teslim olacak ne vatanımız ne de haysiyetimiz var."

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Yorumlar

BU BİR PROJE ERMENİSTANDA YARIN PÜRÜZ ÇIKARACAKLARI TEMİZLİYOLAR HASTALIĞI GÖSTERİP SITMAYA RAZI ETME PROJESİ

çanakale sarıkamış savaşları sonuç 100yıl batının pazarı olduk aynını ermenilere ipekyoluna hedetirtiyolar
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atakan699

farketmez sihalar yukarda görevini öyle yada böyle yapacak
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