İşgalci Ermenistan'a çöküşe geçti! Kritik isim görevden alındı

İşgal edilen topraklarını geri almak için başarılı bir şekilde cephe hattında ilerleyen Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a büyük kayıplar verdiriyor. Bugün, Dağlık Karabağ'ın sözde Savunma Bakanı Celal Harutyunyan'ın cephede yaralandığı ve Korgeneral rütbesi verilen Mikael Arzumanyan'ın yeni savunma bakanı olarak atandığı duyurulmuştu.

Gerekçesi belirtilmedi

Son olarak ise Ermenistan askeri istihbarat biriminin başkanı General Hovanes'in görevden alındığı açıklandı. Ermenistan Güvenlik Servisi tarafından yapılan açıklamada, konuyla ilgili detaya yer verilmedi.

Sahte rapor alıp cepheden kaçmaya çalışıyorlar

Öte yandan Azerbaycan ordusu ile girdiği çatışmada büyük kayıplar verince paralı askerler ile cephedeki birliklerini ayakta tutmaya çalışan Ermenistan ordusunda içler acısı bir durum yaşanıyor. Azerbaycan ordusunun cephedeki gücü karşısında hayatlarından endişe eden çok sayıda askerin sahte koronavirüs raporuyla ordudan kaçmaya çalıştığı ortaya çıktı.

Bölgede son durum

Karabağ Savaşının başlamasının üzerinden tam bir ay geçmişken, Azerbaycan; 4 şehir, 4 kasaba, 165 köy ve Murov Dağı ile çok sayıda stratejik yükseklik Ermenistan'dan geri alınmış durumda.