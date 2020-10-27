İşgalci Ermenistan'a ağır darbe! Karabağ'ın sözde savunma bakanı ağır yaralandı
Kahraman Azerbaycan ordusu işgalci Ermenistan'a darbe üstüne darbe vurmaya devam ediyor. Sözde Dağlık Karabağ'ın savunma bakanı Harutyunyan'ın ağır yaralandığı bildirildi.
İşgalci Ermenistan güçleri kahraman Azerbaycan ordusu karşısında ağır kayıplar vermeye devam ediyor.
Son olarak, Dağlık Karabağ'ın sözde savunma bakanı Celal Harutyunyan'ın çatışmalarda ağır yaralandığı öğrenildi. Sözde rejimin başındaki isim olan Araik Harutyunyan'ın, ağır yaralanması üzerine çıkardığı bir kararla, savunma bakanının görevine son verdiği ifade edildi.
Edinilen bilgiye göre Harutyunyan'ın yerine Michael Arzumanyan geçecek.