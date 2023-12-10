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Dünya İşgalci askerler havaya uçtu! İsrail askeri noktalarına saldırı: Hedefler tam isabet!
Dünya

İşgalci askerler havaya uçtu! İsrail askeri noktalarına saldırı: Hedefler tam isabet!

Yeniakit Publisher
2023-12-10 19:32:00 - 2023-12-10 19:41:46
İşgalci askerler havaya uçtu! İsrail askeri noktalarına saldırı: Hedefler tam isabet!

Hizbullah Hareketi, Lübnan’ın güneyinden İsrail’e ait 7 askeri noktaya saldırı düzenlediğini duyurdu.

Hizbullah, Lübnan’ın güneyinden İsrail sınırında yer alan askeri noktalara düzenlediği saldırılara ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Cel el-Alem, Birket Rişe, Hunin, El-Abad, Zibdin, Ruveysat el-Alem ve Yara askeri noktalarına güdümlü füze ve uygun silahlarla saldırı düzenlendiği ifade edildi.

Açıklamada tüm hedeflerin tam isabetle vurulduğu, İsrail askerleri arasında ölü ve yaralıların olduğu aktarıldı.

İsrail ordusu ve Hizbullah Hareketi arasında 8 Ekim’den bu yana yaşanan çatışmalarda 98 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.

Ayrıca çatışmalar nedeniyle Lübnan’da 23 ve İsrail’de 5 sivil hayatını kaybetti.
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