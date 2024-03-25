İşgalci askerler Filistinli çocuğu tartaklayıp taciz etti! Çocuk hakları savunucuları haykırın bu zulmü durdurun

Sosyal medyada yer alan görüntüde, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde bir markette 10 yaşlarında Filistinli bir çocuğun alışveriş yaptığı görülüyor.

Tartaklayıp kıyafetini zorla çıkarttırdı

Bu sırada markete giren tam teçhizatlı ve silahlı 4 İsrail askerinden biri, yanına çağırdığı Filistinli çocuğun suratına ve kafasına vurarak şiddet uygularken küçük çocuğun üzerindeki kıyafeti de zorla çıkartıyor.

Market sahibine baskı yaptılar

Küçük çocuğun maruz kaldığı şiddetten dolayı korkudan ellerini havaya kaldırmasının yer aldığı görüntüde, İsrail askerlerinin, uyguladıkları şiddete tepki verdiği anlaşılan kasa bölümünde oturan kişiye de “sus" işareti yaparak baskı yaptığı da fark ediliyor.

Küçük çocuğa saldıran İsrail askerinin yırtmaya çalıştığı kıyafeti bir başka askere verdiği, onun da paramparça ettiği görülüyor.

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Soğuk havada evine kıyafetsiz gitti

İsrail askerlerinin bu müdahalesine maruz kalan Filistinli çocuk Luey, AA muhabirine yaptığı açıklamada, o gün öteberi almak için bakkala gittiğini, İsrail askerlerinin peşinden içeri girdiğini ve bir askerin tişörtünü zorla çıkarttığını söyledi.

Luey, üzerinde silah resmi olan tişört giydiği için iki kere vurduğunu ve yüzüne tokat attığını söyledi. Görüntüde ye alan teyzenin kendisini korumaya çalıştığını aktaran Luey, daha sonra eve hava soğuk olmasına rağmen üzerinde kıyafet yokken döndüğünü kaydetti.

Şiddete maruz kalan çocuk: Evden dışarı çıkamıyorum korkuyorum

Luey, olaydan sonra hissettiklerini, "Evden dışarı çıkmak istemiyorum, ordudan korkuyorum." ifadeleriyle anlattı.

Luey'in ailesinin evi, İsrail'in kontrolü altındaki El Halil'in Eski Belde'ye (Beldet'ül-Kadime) bağlı Cabir mahallesinde kalıyor.

Filistinli çocuğun, evine ulaşmak için elektronik kapılar da dahil olmak üzere İsrail'e ait pek çok askeri kontrol noktasından; denetimden geçmesi gerekiyor.

Luey, yaşadığı olaydan psikolojik olarak etkilendi

Filistinli çocuğun babası Basim Caberi (44), Luey'in bu olaydan psikolojik olarak etkilendiğini ifade etti.

Caberi, "Bu olay travmatik bir etkiye neden oldu, Luey geceleri sayıklayarak uyanıyor, evden çıkmaktan hatta okula gitmekten bile korkuyor. Mahallede bir ses işittiğinde İsrail askerlerinin eve geldiğini sanıyor." dedi.

"İsrail askerleri bu yaştaki bir çocuğa sadece üzerinde silah resmi olan bir tişört giyiyor diye bunu nasıl yapabilir?" diyen Filistinli baba, çocuğunun bu dönemi atlatabilmesi için uzmanlardan psikolojik destek alarak tedaviye başladıklarını aktardı.