  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Laikçi İzmirliden tepki çeken sözler! 28 Şubat artığının konuşması gündem oldu

Ünlü bankadan altın için görülmemiş tahmin! Duyan sabah kuyumculara koşacak

CHP evlere şenlik! Özgür Özel mitingde yine rezil oldu

F-35'leri Türkiye'ye karşı kullanacaklardı! ABD tarafından kazıklandılar: Eski uçakları F-35 diye vermişler

Milli Muharip Uçak Kaan sonrası o ülkede panik! Savaş uçaklarını acilen satışa çıkarma kararı aldılar

CHP'de patlak veren para sayma skandalında son durum!

Son dakika! Gazze'de ateşkes kararı

137 insanı katletmişlerdi! Kesik kulağın perde arkası! Moskova'daki konser salonuna saldıranlarla ilgili yeni gelişme!

Tasmayı sevmeyen Banu Parlak bir candan etti: Tasmasız köpek öldürdü

Gazze'nin kuzeyine havadan insani yardım indiriliyor!
Gündem İşgalci askerler Filistinli çocuğu tartaklayıp taciz etti! Çocuk hakları savunucuları haykırın bu zulmü durdurun
Gündem

İşgalci askerler Filistinli çocuğu tartaklayıp taciz etti! Çocuk hakları savunucuları haykırın bu zulmü durdurun

Yeniakit Publisher
2024-03-25 22:58:00 - 2024-03-25 23:05:20

Gazze'de sivillere bomba yağdıran İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da bir markette alışveriş yapan küçük çocuğun üstündeki kıyafeti zorla çıkartıp şiddet uyguladı. İşgalci askerlerin çocuğu taciz ettiği görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırırken, küçük çocuğun psikolojik olarak etkilendiği ve evden dışarı çıkamadığı öğrenildi.

Sosyal medyada yer alan görüntüde, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde bir markette 10 yaşlarında Filistinli bir çocuğun alışveriş yaptığı görülüyor.

Tartaklayıp kıyafetini zorla çıkarttırdı

Bu sırada markete giren tam teçhizatlı ve silahlı 4 İsrail askerinden biri, yanına çağırdığı Filistinli çocuğun suratına ve kafasına vurarak şiddet uygularken küçük çocuğun üzerindeki kıyafeti de zorla çıkartıyor.

Market sahibine baskı yaptılar

Küçük çocuğun maruz kaldığı şiddetten dolayı korkudan ellerini havaya kaldırmasının yer aldığı görüntüde, İsrail askerlerinin, uyguladıkları şiddete tepki verdiği anlaşılan kasa bölümünde oturan kişiye de “sus" işareti yaparak baskı yaptığı da fark ediliyor.

Küçük çocuğa saldıran İsrail askerinin yırtmaya çalıştığı kıyafeti bir başka askere verdiği, onun da paramparça ettiği görülüyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Soğuk havada evine kıyafetsiz gitti

İsrail askerlerinin bu müdahalesine maruz kalan Filistinli çocuk Luey, AA muhabirine yaptığı açıklamada, o gün öteberi almak için bakkala gittiğini, İsrail askerlerinin peşinden içeri girdiğini ve bir askerin tişörtünü zorla çıkarttığını söyledi.

Luey, üzerinde silah resmi olan tişört giydiği için iki kere vurduğunu ve yüzüne tokat attığını söyledi. Görüntüde ye alan teyzenin kendisini korumaya çalıştığını aktaran Luey, daha sonra eve hava soğuk olmasına rağmen üzerinde kıyafet yokken döndüğünü kaydetti.

Şiddete maruz kalan çocuk: Evden dışarı çıkamıyorum korkuyorum

Luey, olaydan sonra hissettiklerini, "Evden dışarı çıkmak istemiyorum, ordudan korkuyorum." ifadeleriyle anlattı.

Luey'in ailesinin evi, İsrail'in kontrolü altındaki El Halil'in Eski Belde'ye (Beldet'ül-Kadime) bağlı Cabir mahallesinde kalıyor.

Filistinli çocuğun, evine ulaşmak için elektronik kapılar da dahil olmak üzere İsrail'e ait pek çok askeri kontrol noktasından; denetimden geçmesi gerekiyor.

Luey, yaşadığı olaydan psikolojik olarak etkilendi

Filistinli çocuğun babası Basim Caberi (44), Luey'in bu olaydan psikolojik olarak etkilendiğini ifade etti.

Caberi, "Bu olay travmatik bir etkiye neden oldu, Luey geceleri sayıklayarak uyanıyor, evden çıkmaktan hatta okula gitmekten bile korkuyor. Mahallede bir ses işittiğinde İsrail askerlerinin eve geldiğini sanıyor." dedi.

"İsrail askerleri bu yaştaki bir çocuğa sadece üzerinde silah resmi olan bir tişört giyiyor diye bunu nasıl yapabilir?" diyen Filistinli baba, çocuğunun bu dönemi atlatabilmesi için uzmanlardan psikolojik destek alarak tedaviye başladıklarını aktardı.

İsrail Gazze'yi kan gölüne çevirdi! Hamas'tan kritik İsrail çağrısı
İsrail Gazze'yi kan gölüne çevirdi! Hamas'tan kritik İsrail çağrısı

Gündem

İsrail Gazze'yi kan gölüne çevirdi! Hamas'tan kritik İsrail çağrısı

Son dakika! Gazze'de ateşkes kararı
Son dakika! Gazze'de ateşkes kararı

Gündem

Son dakika! Gazze'de ateşkes kararı

Türkiye'den BM'nin Gazze kararına ilişkin ilk açıklama
Türkiye'den BM'nin Gazze kararına ilişkin ilk açıklama

Gündem

Türkiye'den BM'nin Gazze kararına ilişkin ilk açıklama

BM'deki Gazze kararının ardından Hamas'tan ilk açıklama
BM'deki Gazze kararının ardından Hamas'tan ilk açıklama

Gündem

BM'deki Gazze kararının ardından Hamas'tan ilk açıklama

İşgalci İsrail BM kararını tanımadı! 'Ateşkes yok! Hamas'ı yok edeceğiz'
İşgalci İsrail BM kararını tanımadı! 'Ateşkes yok! Hamas'ı yok edeceğiz'

Dünya

İşgalci İsrail BM kararını tanımadı! 'Ateşkes yok! Hamas'ı yok edeceğiz'

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

havva BULUT

akit sus işte seçim geliyor
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23