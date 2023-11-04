İşgalci ABD'den tehdit! 'Lübnan'ın yaşayacağı yıkım hayal bile edilemez'

İşgalci ABD Ulusal Güvenlik Konseyi, "ABD bu çatışmanın Lübnan'a yayılmasını istemiyor. Lübnan ve halkının yaşayacağı muhtemel yıkım hayal bile edilemez" açıklaması yaptı.

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcülüğü, Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın konuşmasının ardından bir mesaj yayımladı.

Açıklamada, "Hizbullah liderinin konuşmasından haberdarız. Ağız dalaşına girmeyeceğiz. ABD, HAMAS'ın israile getirdiği çatışmanın tırmanmasını veya genişlemesini istemiyor. Biz ve ortaklarımız net olduk: Hizbullah ve diğer aktörler - devlet olsun veya olmasın - süregelen çatışmadan faydalanmaya çalışmamalıdır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı:

"Bunun israil ile Lübnan arasında 2006'dakinden daha kanlı bir savaşa dönüşme potansiyeli var. ABD bu çatışmanın Lübnan'a yayılmasını istemiyor. Lübnan ve halkının yaşayacağı muhtemel yıkım hayal bile edilemez ve (bu savaş) önlenebilir."

Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, dün yaptığı konuşmada, şu ana kadar yaşananlarla yetinmeyeceklerini söylemiş "Bazıları savaşa giriyoruz dememi bekliyor. Zaten Lübnan cephesi olarak biz 8 Ekim'den bu yana savaştayız." ifadelerini kullanmıştı. (İLKHA)

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