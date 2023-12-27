  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

O isim, Yeniden Refah Partisi’nin İstanbul adayı mı oluyor? Erdoğan’a bu çağrıyı yaptı

CHP’de bildiri çatışması

O ilimizin başına talih kuşu konacak! Herkesi ters köşe yapan doğal gaz gelişmesi! Plan devreye girdi

Şehit Teğmenin evinden Kandil’le iş tutan CHP’ye mesaj: Siz ‘DEM’lenirken biz şehit verdik

Skandalların ardı arkası kesilmiyor! Şimdi de bu kepazelik! Çekin elinizi başörtüsünden

Türkiye'nin İsveç kararı dış basında böyle yankılandı

AK Parti'den flaş yerel seçim kararı! 6 büyükşehir için geçerli

Burası Hitler’in faşist Almanya’sı değil Netenyahu’nun Siyonist İsrail’i Nazi kampından çarpıcı fotoğraflar

Yeniden Refah Partisi'nden Erdoğan'a görülmemiş çağrı: Gelin orada bizi destekleyin

Yeniden Refah, yerel seçimlerde üç büyük ilde ne yapacak! Herkes bunu merak ediyordu! Ve flaş açıklama az önce geldi
Dünya İşgal rejimi Filistinlilerin organlarını mı çalıyor? Hamas'tan açıklama
Dünya

İşgal rejimi Filistinlilerin organlarını mı çalıyor? Hamas'tan açıklama

Yeniakit Publisher
2023-12-27 12:03:00 -
İşgal rejimi Filistinlilerin organlarını mı çalıyor? Hamas'tan açıklama

Hamas, işgal rejiminin 80'e yakın şehidin naaşlarını Refah'a teslim etmesi sonucu birçok şehidin bedenine müdahale edildiğini belirterek işgal rejiminin organ hırsızlığı yaptığı belirtildi.

Hamas, işgal rejiminin 80'e yakın şehidin naaşlarını Refah'a teslim etmesi sonucu birçok şehidin bedenine müdahale edildiğini belirterek işgal rejiminin organ hırsızlığı yaptığı belirtildi.

Hamas'tan konuya dair yapılan açıklama şu şekilde:

"Siyonist düşmanın, Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerinden alıp, bugün çürümüş ve tanınması zor 80'e yakın Filistinli şehidin naaşlarını Refah'a teslim etmesi, bu düşmanın ne yapacağı konusunda soru işaretleri oluşturuyor. Ahlak ve değerlerden yoksun olan şahsın bu bedenlere müdahale ettiği, şehitlerin organlarını çaldığı birçok vakada ortaya çıktı.

Düşmanın yaptığı, ancak bir savaş suçu, iğrenç bir suç, ölülerin kutsallığını ve haysiyetini açıkça ihlal etmek olarak nitelendirilebilir. Salih şehitlerimiz ve mezarlarının açılması işgal rejiminin barbarlığı ve ahlaki gerilemesi, halkımıza yönelik saldırganlığı ve insanların bedenlerine yönelik saldırılarıyla da teyit edilmektedir.

İslami Direniş Hareketi - Hamas"

İsrail, vatandaşlarını Hamas'a karşı tavizlere hazırlıyor
İsrail, vatandaşlarını Hamas'a karşı tavizlere hazırlıyor

Dünya
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İsrail, vatandaşlarını Hamas'a karşı tavizlere hazırlıyor

Dünyaya duyurdular! Hamas İsrail'e resti çekti
Dünyaya duyurdular! Hamas İsrail'e resti çekti

Dünya

Dünyaya duyurdular! Hamas İsrail'e resti çekti

'Hamas İslamın itibarını insanlığın vicdanını kurtarmıştır'
'Hamas İslamın itibarını insanlığın vicdanını kurtarmıştır'

Aktüel

'Hamas İslamın itibarını insanlığın vicdanını kurtarmıştır'

Dünyaya duyurdular! Hamas'tan esir takası açıklaması
Dünyaya duyurdular! Hamas'tan esir takası açıklaması

Gündem

Dünyaya duyurdular! Hamas'tan esir takası açıklaması

İsrail'de Netanyahu'ya tepkiler artıyor: Hamas ülke tarihinin en kötü yönetiminin görevde olduğunu gördü ve saldırdı
İsrail'de Netanyahu'ya tepkiler artıyor: Hamas ülke tarihinin en kötü yönetiminin görevde olduğunu gördü ve saldırdı

Gündem

İsrail'de Netanyahu'ya tepkiler artıyor: Hamas ülke tarihinin en kötü yönetiminin görevde olduğunu gördü ve saldırdı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23