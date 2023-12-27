İşgal rejimi Filistinlilerin organlarını mı çalıyor? Hamas'tan açıklama

Hamas, işgal rejiminin 80'e yakın şehidin naaşlarını Refah'a teslim etmesi sonucu birçok şehidin bedenine müdahale edildiğini belirterek işgal rejiminin organ hırsızlığı yaptığı belirtildi.

Hamas'tan konuya dair yapılan açıklama şu şekilde:

"Siyonist düşmanın, Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerinden alıp, bugün çürümüş ve tanınması zor 80'e yakın Filistinli şehidin naaşlarını Refah'a teslim etmesi, bu düşmanın ne yapacağı konusunda soru işaretleri oluşturuyor. Ahlak ve değerlerden yoksun olan şahsın bu bedenlere müdahale ettiği, şehitlerin organlarını çaldığı birçok vakada ortaya çıktı.

Düşmanın yaptığı, ancak bir savaş suçu, iğrenç bir suç, ölülerin kutsallığını ve haysiyetini açıkça ihlal etmek olarak nitelendirilebilir. Salih şehitlerimiz ve mezarlarının açılması işgal rejiminin barbarlığı ve ahlaki gerilemesi, halkımıza yönelik saldırganlığı ve insanların bedenlerine yönelik saldırılarıyla da teyit edilmektedir.

İslami Direniş Hareketi - Hamas"