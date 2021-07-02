İşgal rejimi Filistinli tutuklunun tedavi talebini reddetti

Filistinli Esirler Cemiyetinin yazılı açıklamasında, ifadelerine yer verilen Ebu Atvan’ın avukatı Cevad Boulus, Filistinli tutuklunun Siyonist işgal rejiminin hastanesinde tedavi olmayı reddettiğini ve kritik sağlık sorunlarıyla karşı karşıya olduğunu belirtti.

Filistinli Esirler Cemiyetine göre, sağlık raporları incelendiğinde Ebu Atvan'ın ani ölüm, felç ve daha sonra tedavisi mümkün olmayan sağlık sorunlarıyla karşı karşıya olma ihtimali var.

Ebu Atvan, idari tutukluğunu protesto amaçlı 58 gündür açlık grevi yapıyor. Filistin kaynaklarına göre Siyonist işgal rejiminin hapishanelerinde 365'i "idari tutuklu" olmak üzere yaklaşık 4 bin 500 Filistinli bulunuyor.