  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Kandil uzlaşısında buluştular! DEM'in CHP ile anlaştığı Esenyurt'ta terör mitingi

İrlandalı eski kainat güzeli! Sahte hayatlar, spot ışıkları sönünce kamyon şoförü oldu!

Papa da umudu kesti: Savaşın sonu görünmüyor

CHP'li Alanya adayı konuşmasına 'besmele' çekerek başladı! Alkış için bir süre bekledi

İsrail eski başbakanından Netenyahu için çağrı! 'Gece gündüz toplanın'

Milli savaş uçağı Kaan hamlesi! Türkiye formülü: Harcama düşerken NATO ülkelerinde artıyor

Türkiye'nin bir ili merak edildi! Enerji Bakanı Bayraktar son bilgilerini paylaştı: Faaliyetler hızlandı! Harekete geçti

Kuzey Kore liderinin “gizli” oğlu: O Koreli kim, ülke oğlunu neden basından uzak tutuyor?

Optimar Araştırma İstanbul'daki son seçim anketinin sonuçlarını açıkladı: 1 puan öne geçti

TOKİ'den ev çıkanlar dikkat! Ekonomist Mert Başaran vatandaşı zengin edecek formülü açıkladı
Dünya İşgal ordusu, 'Refah planını' kabineye sundu!
Dünya

İşgal ordusu, 'Refah planını' kabineye sundu!

Yeniakit Publisher
2024-02-26 09:15:00 -
İşgal ordusu, 'Refah planını' kabineye sundu!

İşgal ordusunun yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı "Refah'ın tahliyesi" ve saldırı planını Savaş Kabinesi'ne sunduğu bildirildi.

İşgal ordusunun yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı "Refah'ın tahliyesi" ve saldırı planını Savaş Kabinesi'ne sunduğu bildirildi.

Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, işgal ordusunun dün akşam Savaş Kabinesi'ne plan sunduğu belirtildi.

Açıklamada, "İsrail ordusu, Savaş Kabinesi'ne halkın Gazze Şeridi'ndeki çatışma bölgelerinden tahliye edilmesi ve yaklaşan operasyon planını sundu." ifadesine yer verildi.

Bölge ismi verilmese de işgal basını bunun Refah'a saldırı ve buraya sığınan Filistinlilerin "tahliyesini" amaçlayan plan olduğunu yazdı.

Açıklamada ayrıca, Savaş Kabinesi'nin "Gazze Şeridi'ne insani yardım sağlanması planını" onayladığı kaydedildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İşgal rejimi Başbakanı Binyamin Netanyahu, 9 Şubat'ta işgal ordusundan, yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın "tahliyesi" ve bu bölgeye saldırı için plan hazırlayarak Savaş Kabinesi'ne sunmasını istemişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23