İşgal ordusu, 'Refah planını' kabineye sundu!
İşgal ordusunun yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı "Refah'ın tahliyesi" ve saldırı planını Savaş Kabinesi'ne sunduğu bildirildi.
İşgal ordusunun yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı "Refah'ın tahliyesi" ve saldırı planını Savaş Kabinesi'ne sunduğu bildirildi.
Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, işgal ordusunun dün akşam Savaş Kabinesi'ne plan sunduğu belirtildi.
Açıklamada, "İsrail ordusu, Savaş Kabinesi'ne halkın Gazze Şeridi'ndeki çatışma bölgelerinden tahliye edilmesi ve yaklaşan operasyon planını sundu." ifadesine yer verildi.
Bölge ismi verilmese de işgal basını bunun Refah'a saldırı ve buraya sığınan Filistinlilerin "tahliyesini" amaçlayan plan olduğunu yazdı.
Açıklamada ayrıca, Savaş Kabinesi'nin "Gazze Şeridi'ne insani yardım sağlanması planını" onayladığı kaydedildi.
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İşgal rejimi Başbakanı Binyamin Netanyahu, 9 Şubat'ta işgal ordusundan, yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın "tahliyesi" ve bu bölgeye saldırı için plan hazırlayarak Savaş Kabinesi'ne sunmasını istemişti.