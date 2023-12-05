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Gündem İşgal hapishanelerinde Filistinli esirler aç bırakılıyor
Gündem

İşgal hapishanelerinde Filistinli esirler aç bırakılıyor

Yeniakit Publisher
2023-12-05 09:50:00 -
İşgal hapishanelerinde Filistinli esirler aç bırakılıyor

Filistin Esirler Cemiyeti, işgal hapishanelerindeki çocuk, yaşlı ve hastalar başta olmak üzere binlerce Filistinlinin açlık tehdidiyle karşı karşıya olduğunu belirtti.

Hamas, katil İsrail'e yönelik son yılların en büyük saldırısını gerçekleştirdi. İsrail ordusu 'savaş durumu alarmı' ilan etti. 4 günlük ateşkesin ardından İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırıları sürüyor. İşgal hapishanelerindeki çocuk, yaşlı ve hastalar başta olmak üzere binlerce Filistinlinin açlık tehdidiyle karşı karşıya olduğunu belirtti.

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, işgal hapishanelerindeki Filistinli esirlerin 7 Ekim'den sonra yoğunlaşan işkence uygulamalarına maruz kaldıkları belirtildi.

Filistinli esirlerin aynı zamanda sistematik açlık tehdidiyle karşı karşıya kaldıklarına dikkat çekilen açıklamada, söz konusu durumun hapishanelerdeki çocuk, yaşlı ve hastalar başta olmak üzere binlerce kişinin hayatını tehdit ettiği ifade edildi.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne kapsamlı saldırılar başlattığı günden beri hapishanelerdeki Filistinli esirlere yönelik dayatmaların başında açlık uygulamasının geldiğine işaret edilen açıklamada, hapishane idarelerinin günlük öğünleri azalttığı ve kantinleri kapattığı aktarıldı.
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İşgal hapishanelerinde her 12 Filistinli esire 2 kişilik yemek verildiğine dikkat çekilen açıklamada, hatta zaman zaman verilen yemeğin tüketilmeye elverişli olmadığı ifade edildi.

Açıklamada, İsrail hapishanelerinde çok sayıdaki şeker hastası Filistinli esirin açlık uygulamaları sonucu baygınlık geçirdiği vurgulandı.

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