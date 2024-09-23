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Dünya İşgal başladı: Hava taarruz birlikleri sınırı geçti!
Dünya

İşgal başladı: Hava taarruz birlikleri sınırı geçti!

Yeniakit Publisher
2024-09-23 16:23:00 - 2024-09-23 16:26:43

Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine bağlı 95. Hava Taarruz Tugayı birliklerinin Kursk bölgesinin farklı bir noktasından daha Rusya topraklarına girdiği bildirildi.

Ukrayna Hava Taarruz Kuvvetlerinin sosyal medya hesabında paylaşılan açıklamada, "Bu, Rusya'nın Kursk bölgesindeki operasyonun başlamasından bu yana Rus sınırını aşmak için yapılan ikinci başarılı operasyon." ifadesi kullanıldı.

HAVADAN İNDİRME, TANKLAR, DÜŞMAN KALELERİN İMHASI...

Açıklamada, ayrıca Hava Taarruz Kuvvetlerinin sosyal medya hesabından paylaşılan görüntüye atıfta bulunularak, "Görüntüde istihkam engellerinin aşılması, hava indirme birliklerinin düşman topraklarına girişi ve tankçıların bir düşman kalesini imha ettiği sınır bölgesindeki ilk çatışmalar gösteriliyor." ifadesine yer verildi.

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