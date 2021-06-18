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Eğitim İSG/1 Cevap Kağıdı | İSG/1 2021 sınav sonucunu nereden öğrenebilirim?
Eğitim

İSG/1 Cevap Kağıdı | İSG/1 2021 sınav sonucunu nereden öğrenebilirim?

İSG sınavı, ÖSYM tarafından yapılan bir iş güvenliği sınavıdır. Bu yıl İSG sınavı 30 Mayıs 2021 tarihinde yapıldı. Bu sebeple sınava giren adaylar, sınav sonucunu gösteren belgenin erişime açılıp açılmadığını merak etmekte. Peki, sınav sonucunu nereden öğrenebilirim?

Yeniakit Publisher
2021-06-18 17:54:00 -
İSG/1 Cevap Kağıdı | İSG/1 2021 sınav sonucunu nereden öğrenebilirim?

İSG, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı sınavına verilen isimdir. İSG/1 sınavına giren öğrenciler sınav sonuçları için araştırma yapmakta. ÖSYM tarafından yapılan duyuruda, İSG/1 sınav sonuçlarının belli olduğu bildirildi. ÖSYM Başkanlığı duyurusundan sonra öğrenciler, sınav sonucunu öğrenmek için internette araştırma yapmaya başladı. İşte merak edilen haberin detayları…

İSG/1 2021 sınav sonucunu nereden öğrenebilirim?

İSG/1 sınavına giren adaylar, sınav sonucuna https://ais.osym.gov.tr/Yetki/Giris?ReturnUrl=%2FISG%2F2021%2F1%2FCevapKagidi adresi üzerinden ulaşabilirler.

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