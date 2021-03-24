2021 yılında İSG 1 sınavına girmeyi planlayan adaylar, sınav tarihini ve başvurulara ilişkin detayları merak ediyor. ÖSYM tarafından organize edilen İSG sınavı başvuru tarihleri merak ediliyor. Bunun yanı sıra sınava girecek adaylar, İSG sınav başvurularının nereden, nasıl yapıldığını da araştırıyor. Peki, İSG sınavı 2021 başvuruları başladı mı? İSG sınav ücreti 2021 ne kadar? İSG 2021 sınav başvurusu nereden, nasıl yapılır?