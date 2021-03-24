İSG sınavı 2021 başvuruları başladı mı? İSG sınav ücreti 2021 ne kadar?
2021 yılında İSG 1 sınavına girmeyi planlayan adaylar, sınav tarihini ve başvurulara ilişkin detayları merak ediyor. ÖSYM tarafından organize edilen İSG sınavı başvuru tarihleri merak ediliyor. Bunun yanı sıra sınava girecek adaylar, İSG sınav başvurularının nereden, nasıl yapıldığını da araştırıyor. Peki, İSG sınavı 2021 başvuruları başladı mı? İSG sınav ücreti 2021 ne kadar? İSG 2021 sınav başvurusu nereden, nasıl yapılır?
2021 yılında İSG 1 sınavına girmeyi planlayan adaylar, sınav tarihini ve başvurulara ilişkin detayları merak ediyor.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından organize edilen İSG sınavı başvuruları 24 Mart-31 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
İSG 1 sınav tarihi belli mi? İSG sınavı ne zaman?
2021 yılında, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı sınavı iki kez düzenlenecek.
Bu sınavlardan ilki 9 Mayıs 2021 tarihinde yapılacak. İkinci sınavı ise 12 Aralık 2021 tarihinde düzenlenecek. Söz konusu sınav, koronavirüs tedbirleri dikkate alınarak uygulanacak.
9 Mayıs tarihinde ÖSYM tarafından yapılacak İSG/1 sınav sonuçları ise 3 Haziran tarihinde duyurulacak.
İSG sınav ücreti 2021 ne kadar oldu?
İSG 2021 sınavına girecek adaylar, sınav ücreti olarak 290,00 TL ödeme yapması gerekmektedir.
İSG 2021 sınav başvurusu nereden, nasıl yapılır?
İSG sınavına girecek olan adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak 24 Mart-31 Mart tarihleri arasında ÖSYM'nin internet adresinden gerçekleştirecek.