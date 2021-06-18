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Eğitim İSG sınav sonuçları nasıl öğrenilir?
Eğitim

İSG sınav sonuçları nasıl öğrenilir?

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı'na giren adaylar "İSG sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorularının yanıtını araştırırken İSG sınav sonuçlarının açıklandığı duyuruldu. Peki, İSG sınav sonuçları nasıl öğrenilir?

Yeniakit Publisher
2021-06-18 23:05:00 -
İSG sınav sonuçları nasıl öğrenilir?

ÖSYM, son dakika duyurusuyla İSG sonuçlarının açıklandığını bildirdi. Sınav sonuç tarihine ilişkin ÖSYM bilgi verdi! Peki İSG sonuçları nasıl sorgulanır?

İSG sınav sonuçları nasıl öğrenilir?

"2021-İSG/1 Sınav Sonuçları Açıklandı" başlığıyla verilen duyuruya tıklayan adaylar, https://sonuc.osym.gov.tr/Sorgu.aspx?SonucID=8240 adresinden sonuçları görüntüleyebilecek.

İSG sonuçları beklenen tarihten günler önce paylaşıldı. ÖSYM takviminde sınav sonuçlarının 24 Haziran 2021 tarihinde açıklanacağı duyurulmuştu.

30 Mayıs 2021 Pazar günü binlerce adayın katılımıyla gerçekleşen İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı sonuçları online sistem üzerinden takip edilebiliyor.

İSG nedir?

İş güvenliği uzmanlığı, iş sağlığı ve güvenliği çalışma alanında yapılan yetkinlik sınavında başarılı olanların ve Bakanlık tarafından sertifikalandırılan uzmanlık alanıdır. Mühendislik, fizik, teknik öğretmenlik alanından mezun olan kişiler Bakanlık tarafından yetki verilen eğitim kurumlarında eğitim almak ve Bakanlık tarafından yapılan sınavda başarılı olmak şartıyla İş Güvenliği Uzmanı olabilir.

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