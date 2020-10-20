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Yerel İşe giderken kaza geçiren motosikletli hayatını kaybetti
Yerel

İşe giderken kaza geçiren motosikletli hayatını kaybetti

Tekirdağ'da işe gitmek için motosikletine binen şahıs, yol çalışması nedeniyle kapatılan karayoluna giren araçla çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-10-20 15:06:00 -
İşe giderken kaza geçiren motosikletli hayatını kaybetti

Kaza, Çerkezköy-İstanbul karayolunun Büyükçavuşlu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol bakım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılan karayoluna giren Ahmet H.’nin kullandığı 59 ABT 469 plakalı otomobil, karşı istikametten gelen Özcan Akar’ın kullandığı motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmada motosiklet ve sürücü metrelerce sürüklendi.

Kazanın etkisiyle ağır yaralanan Özcan Akar, olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü Ahmet H. ise yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı otomobil sürücüsü ilk müdahalesinin ardından Silivri Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Öte yandan, kazada hayatını kaybeden Özcan Akar’ın yol üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda çalıştığı öğrenildi. Jandarmanın kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

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