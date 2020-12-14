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Ekonomi İşçinin gözü asgari ücret teklifinde
Ekonomi

İşçinin gözü asgari ücret teklifinde

Yeni yılda geçerli olacak asgari ücret konusunda şu ana kadar rakam telaffuz etmeyen Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), ilk teklifin işveren ve hükümet tarafından sunulmasını bekliyor.

Yeniakit Publisher
2020-12-14 10:00:00 -
İşçinin gözü asgari ücret teklifinde

Genel Başkan Ergün Atalay, konfederasyon olarak bugüne kadar yapılan asgari ücret görüşmelerine makul ve mantıklı taleplerle katıldıklarını kaydetti. Atalay, “Mevcut asgari ücret rakamıyla insanlar geçinemezler. Bu gerçek görülmeli ve gerek işveren gerek hükümet gerekse Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından masaya mantıklı ve makul bir rakam getirilmeli. Getirilmeli ki biz de bu rakamı Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Hakİş) ve Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’yla (DİSK) paylaşalım” şeklinde konuştu. Atalay, diğer yıllardan farklı olarak bu sene asgari ücrette talep ettikleri rakamı dile getirmediklerini vurguladı. Atalay, “Rakam, ilk olarak işveren ve hükümet sunulsun. Makul, mantıklı, çalışanlarca kabul ve tebessüm edilecek bir rakam olursa buna ‘Evet’ deriz” diye konuştu. Yeni asgari ücrete dair kafalarında bir rakam olduğunu aktaran Atalay, “TÜİK, bir işçinin aylık gıda harcama tutarını açıklasın. Ona göre hareket ederiz. Toplumun yüzde 40’ı güzel bir haber bekliyor. Güzel haberlere toplumun bu dönemde daha çok ihtiyacı var. İnşallah, umut ettiğimiz bir rakam önümüze gelir” ifadelerini kullandı.

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