  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

İşçilere bayram ikramiyesi var mı?

Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Kurban Bayramının yaklaşmasıyla birlikte milyonlarca emekli 1000 TL’lik ikramiyelerini alırken Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk işçilere ikramiye ödemesi müjdesi geldi. Peki kamu işçilerine bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek?

Yeniakit Publisher
2020-07-27 14:11:00 -
İşçilere bayram ikramiyesi var mı?

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk açıklamalarında kamuda istihdam edilen işçilere ödenecek ilave tediyelerin 3’üncüsünün bugün hesaplara yatırılacağını söyledi. Konu ile ilgili olarak Bakan Selçuk açıklamalarında “Kamuda istihdam edilen işçilere ödenecek ilave tediyelerin 3’üncüsü bugün hesaplara yatırılacak. Son ödeme ise 14 Aralık tarihinde gerçekleştirilecek. Bakanlık olarak, her zaman olduğu gibi Türkiyemizin geleceği için değer üreten, kalkınmamızın en büyük destekçisi olan işçi kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2014 model Ford Fiesta
Satılık 2014 model Ford Fiesta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı