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İşçiler şok oldu! Çanakkale köprüsü ayağına yıldırım düştü

Türkiye'nin en büyüğü Çanakkale Köprüsü'nde çalışan işçiler anlık başlayan yağmur ve kararan havayı cep telefonu kamerası ile çeken köprü işçileri, üzerlerine düşen yıldırımı böyle görüntüledi.

Yeniakit Publisher
2020-06-23 14:36:00 -

Yapımı tamamlandığında "dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü" unvanını alacak köprünün Sütlüce ve Şekerkaya şantiyelerinde çalışanlar yoğun mesai harcarkenköprünün 318 metre yüksekliğindeki ayağına yıldırım düştü. Yıldırımın düştüğü anlar orada çalışan bir işçi tarafından anbean kaydedildi. Çalışanlar şans eseri yara almadan kurtuldu.

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