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İşçiler CHP’den işini ve ekmeğini istiyor

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, CHP ve HDP zulmüne karşı açlık grevi başlatacaklarını açıkladı.

11 Ağustos 2019 Pazar 11:27
İşçiler CHP’den işini ve ekmeğini istiyor

 ANKARA  Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, CHP ve HDP’li belediyeler tarafından işten çıkarılan binin üzerindeki Hak-İş üyesinin ve ailesinin bayrama buruk girdiğini belirterek, işten çıkarılan işçilerin işe geri dönebilmeleri için Kurban Bayramı’ndan sonra açlık grevi başlatacaklarını bildirdi.

Arslan, Kurban Bayramı dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, tüm çalışanların ve vatandaşların Kurban Bayramı’nı kutlayarak, küslüklerin ve kırgınlıkların son bulduğu, huzur ve mutluluk dolu bir bayram diledi.

CHP ve HDP’li belediyeler tarafından işten çıkarılan binin üzerindeki Hak-İş üyesinin ve ailesinin bayrama buruk girdiğini belirten Arslan, işten çıkarılan işçilerin işe geri dönebilmeleri için Kurban Bayramı sonrası açlık grevi başlatacaklarını kaydetti.

Hak-İş olarak bayrama buruk girdiklerini bildiren Arslan, “31 Mart yerel seçimlerinin ardından göreve gelen CHP ve HDP’li bazı belediye başkanları, Hak-İş üyesi işçilere yönelik bir ‘cadı avı’ başlatmış, binin üzerinde Hak-İş üyesi işten atılmış, yüzlercesi sürgün edilmiş, 20 binin üzerindeki üyemiz de sendikal baskılar ve yıldırma operasyonlarıyla sendikalarımızdan istifa etmek zorunda kalmıştır” ifadelerini kullandı.

Bolu Belediyesi başta olmak üzere, CHP’li bazı belediyelerde işten atılan Hak-İş üyelerinin 108 gündür işlerine dönmek için eylem yaptığını hatırlatan Arslan, şunları kaydetti:

İşinden, aşından, ekmeğinden edilen üyelerimiz işini ve ekmeğini istiyor.


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Haber Tarihi: 11 Ağustos 2019 Pazar 11:27
  1. Bolu
  2. Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan
  3. açlık grevi

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