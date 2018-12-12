THY- Euroleague
0553 313 94 23

İşçi ve işveren temsilcilerinden Türk-İş’e ziyaret

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlığındaki işçi ve işveren temsilcilerinden oluşan heyet, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Genel Başkanı Ergün Atalay’ı ziyaret etti.

12 Aralık 2018 Çarşamba 10:06
İşçi ve işveren temsilcilerinden Türk-İş’e ziyaret

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlığındaki işçi ve işveren temsilcilerinden oluşan heyet, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’ndaki açıklamaları tartışmaya yol açan Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Genel Başkanı Ergün Atalay’ı ziyaret etti.

Türk-İş Genel Merkezi’ndeki görüşmede konuşan Hisarcıklıoğlu, son günlerde Atalay’ın sözlerine yönelik tartışmalar nedeniyle kendisini ziyarete geldiklerini belirterek, “Türk-İş Başkanımız Ergün Atalay, demokrasiye, devletine, ülkesine, milletine bağlı, olaylara Türkiye penceresinden bakan, istikrarın yanında olan, yerli ve milli düşünceye sahip bir değerimizdir” diye konuştu. Hisarcıklıoğlu, konunun son bulması temennisinde bulundu. Ergün Atalay da Asgari Ücret Tespit Komisyonu’ndaki açıklamalarına ilişkin, “Uzatılacak bir şey yok, denilmesi gerekeni dedim” değerlendirmesinde bulundu. Ziyarette, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci’nin yanı sıra TESK VE TİSK temsilcileri de hazır bulundu.

Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 10:06
  1. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu
  2. Asgari Ücret Tespit Komisyonu
  3. Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Genel Başkanı Ergün Atalay
  4. Türk-İş Genel Merkezi
  5. Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci
  6. TESK
  7. TİSK

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fransa'da büyük operasyon! Polis ekipleri...
    1. Fransa'da büyük operasyon! Polis..
    2. Maltepe'de cinayet
    3. “Avrupa İsrail’e karşı önyargılı”
    4. AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması
    5. Macera turizminin yeni adresi Türkiye
    6. İYİ Parti'de dava şoku yaşanıyor
    7. Aynı raportör aynı rezillik! Çileden..
    8. Bakan Koca'dan sağlıkta istihdam müjdesi
    9. PKK'ya silah almak için para toplamışlar
    10. Sağlık personel alımı 2019 ne zaman..
    11. Bakan açıkladı: 25 bin personel..
    12. AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması
    13. BOTAŞ'ın konuğu Beroe
    14. Akhisarspor'un konuğu Standard Liege
    15. Piyasa güne artı rezervle başladı
    16. İş dünyası yılın son zirvesinde..
    17. Sağlık Bakanı Koca, bu ay içinde acil..
    18. Sağlık Bakanı Koca: "2019'da pratisyen..
    19. “158 ülkeye TL ile ihracat yaptık”
    20. Polis okulunda öğrenciler hastaneye..
    Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi şehit oldu
    Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi şehit oldu
    Fatih Portakal'dan skandal çağrı!
    Fatih Portakal'dan skandal çağrı!
    Harekete geçtiler! FETÖ'nün yeni 'Gezi' tezgahı
    Harekete geçtiler! FETÖ'nün yeni 'Gezi' tezgahı
    Meteoroloji açıkladı: Donacağız!
    Meteoroloji açıkladı: Donacağız!
    Kılıçdaroğlu'na AK Partililerden tokat gibi cevap!
    Kılıçdaroğlu'na AK Partililerden tokat gibi cevap!

    Günün Karikatürü

    12 Aralık 2018
    CHP Esenyurt belediye başkan aday adayları açıklandı mı?
    CHP Esenyurt belediye başkan aday adayları açıklandı mı?
    Türkiye orada askeri üs kurabilir
    Türkiye orada askeri üs kurabilir