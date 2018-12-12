İşçi ve işveren temsilcilerinden Türk-İş’e ziyaret

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlığındaki işçi ve işveren temsilcilerinden oluşan heyet, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’ndaki açıklamaları tartışmaya yol açan Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Genel Başkanı Ergün Atalay’ı ziyaret etti.

Türk-İş Genel Merkezi’ndeki görüşmede konuşan Hisarcıklıoğlu, son günlerde Atalay’ın sözlerine yönelik tartışmalar nedeniyle kendisini ziyarete geldiklerini belirterek, “Türk-İş Başkanımız Ergün Atalay, demokrasiye, devletine, ülkesine, milletine bağlı, olaylara Türkiye penceresinden bakan, istikrarın yanında olan, yerli ve milli düşünceye sahip bir değerimizdir” diye konuştu. Hisarcıklıoğlu, konunun son bulması temennisinde bulundu. Ergün Atalay da Asgari Ücret Tespit Komisyonu’ndaki açıklamalarına ilişkin, “Uzatılacak bir şey yok, denilmesi gerekeni dedim” değerlendirmesinde bulundu. Ziyarette, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci’nin yanı sıra TESK VE TİSK temsilcileri de hazır bulundu.