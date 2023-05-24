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Yerel İşçi servisi ile öğrenci servisi çarpıştı
Yerel

İşçi servisi ile öğrenci servisi çarpıştı

Yeniakit Publisher
2023-05-24 18:12:00 -
İşçi servisi ile öğrenci servisi çarpıştı

Nevşehir’in Derinkuyu ilçesinde işçi servisi ile öğrenci servisinin çarpıştığı kazada 2’si öğrenci 8 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Niğde istikametinden Nevşehir yönüne seyir eden Habib Demir yönetimindeki 51 BN 916 plakalı minibüs, Til Kavşağı’nda sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen başka bir minibüsle çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarının ardından olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada işçi servisi ile öğrenci servisinde yaralanan 8 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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