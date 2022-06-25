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Yerel İşçi servisi devrildi! 9 yaralı
Yerel

İşçi servisi devrildi! 9 yaralı

Kayseri'de işçilerin taşındığı servis minibüsünün şarampole devrildiği kazada, 9 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-06-25 09:58:00 -
İşçi servisi devrildi! 9 yaralı

Kaza, saat 07.00 sıralarında, Sindelhöyük Mahallesi yol ayrımında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 38 TE 668 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü ile araçtaki 8 fabrika işçisi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaralıları hastanelere kaldırdı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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