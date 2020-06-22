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Aktüel

İşçi minibüsü yoldan çıktı: 13 yaralı

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde, tarım işçilerini taşıyan minibüs yoldan çıkarak şarampole uçtu.

Yeniakit Publisher
2020-06-22 11:41:20 -
İşçi minibüsü yoldan çıktı: 13 yaralı

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde, tarım işçilerini taşıyan minibüs yoldan çıkarak şarampole uçtu. Kazada, 13 kişi hafif şekilde yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Gedik Köyü’nden aldığı tarım işçilerini ilçe merkezi civarındaki tarlalara çalışmaya götüren Mustafa Küçükler idaresindeki 17 TR 881 plakalı minibüs, Bayramiç Barajı Halil Bey Çiftliği mevkiinde belirlenemeyen bir nedenden dolayı yoldan çıktı. Minibüs yol kenarındaki şarampole uçtu. Kazayı görenler durumu 112 Acil Servis ve jandarma ekiplerine bildirdir. Kazada hafif şekilde yaralanan Sevcan Demir, Elveda Görgülü, Dilşad Kumral, Ebru Demir, Ayten Evren, İlkay Kostak, Fatma Kostak, Zekiye Demir, Üznile Küçükler, Yalçın Atmaca, Semiha Atmaca, Şengül Küçükler ve Asım Ramazan Evren, Bayramiç Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.


Hayati tehlikesi bulunmayan yaralılar, ayakta tedavi edildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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