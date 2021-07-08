İşçi maaşları ne kadar? Kamu işçi zammı ne zaman belli olacak? Kamu işçi maaşları ne kadar oldu?

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) Haziran 2021 dönemi enflasyon verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yılın ikinci yarısında yaklaşık yüzde 8,45 arttı. Böylece 6 aylık dönemde, yılın ilk yarısı için toplu sözleşme kapsamında yapılan yüzde 3'lük zam aşıldı. Bu nedenle yaklaşık yüzde 5,45'lik enflasyon farkı ödenmesi durumu ortaya çıktı. Enflasyon farkının ortaya çıkması sonrası memur ve emeklilerin maşalarına yapılacak zam da belli oldu. Memur maaşları yüzde 8,45 artarken, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları da aynı oranda yükseldi. Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zammın belli olmasından sonra gözler bu kez ise kamu işçlerine yapılacak zamlardaydı.

Hükümet kamu işçisine ne kadar zam verdi?

Hükümet, kamu işçilerine yılın ilk 6 ayı için yüzde 9, ikinci 6 ay için yüzde 5 artı enflasyon farkı ile brüt 3577-3750 TL arası ücret alanlara 100 lira, brüt 3750-4000 TL arası ücretlilere 60 TL seyyanen zam teklif etti. Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'nü 30 Mayıs'ta Bakanlığa ilettiklerini hatırlatan Ağar, bugün de vermiş oldukları teklife karşı Bakanlığın bir teklif sunduğunu belirtti.

Taleplerini Bakanlığın vermiş olduğu teklifin karşılamadığını ifade eden Ağar, "Biz düşük ücretlerin özellikle 4 bin 800 liraya çekilmesini istemiştik. Bakanımız da bu talebe karşı 3 bin 577 ile 3 bin 750 lira ücret alanlara 100 lira seyyanen zam, 3 bin 750 ile 4 bin liraya kadar 60 lira seyyanen zam talep ettiler. Birinci 6 ay yüzde 9, ikinci 6 ay yüzde 5, enflasyon yüzde 5'i geçerse artan kısmın tamamı diye talepte bulundular." dedi.

Kamu işçi zammı kabul edildi mi?

Ağar, sözlerine şöyle devam etti: "Taleplerimizden daha sonra müzakere edeceğimizden bahsedildi. Bu Bakanlığımızın talebi kendilerinin görüşü, bunu çalışanlarımızın adına kabullenmemiz mümkün değil. Kendi kurullarımızda görüşeceğiz, tartışacağız. Elbette ki 4 bin 800 lira talebimizde bir pazarlık payı vardı ama ancak bu kadarını da gerçekten beklemiyorduk. Şu anda devletin açıklamış olduğu rakamlara göre, en düşük memur maaşı 4 bin 880 lira, yani buna dahi yaklaşmamaktadır."

Bayram sonunda tekrar bir araya geleceklerini bildiren Ağar, "Bakanımızın söylediğini söylemiş olayım, 'Bu da bizim bir talebimiz ancak bu son talebimiz değil mutlaka bizim de kafamızda bir rakam var' diye söyledi kendisi. Amacımız bu toplu iş sözleşmesinin masa başında çözülmesidir." ifadelerini kullandı. Kamu işçi maaşları ne kadar oldu? sorusu ise bayram sonrası hükümet ile sendika arasında yapılacak görüşmeler sonucunda netlik kazanmış olacak.