0553 313 94 23

İşçi kıyımına doymayan Mansur Yavaş, 15 Temmuz gazisinin de ekmeğiyle oynadı! "Gaziliğin bizi ilgilendirmez"

CHP'li belediyelerin başlattığı işçi kıyımından 15 Temmuz gazisi Muhammet Hanifi Adaş da nasibini aldı. Devlet Övünç Madalyasına layık görülen Övünç, Ankara'nın CHP'li Başkanı Mansur Yavaş tarafından "Gaziliğin bizi ilgilendirmez" denilerek gönderildiği öğrenildi.

28 Eylül 2019 Cumartesi 07:46
İşçi kıyımına doymayan Mansur Yavaş, 15 Temmuz gazisinin de ekmeğiyle oynadı! "Gaziliğin bizi ilgilendirmez"

"Kimsenin ekmeğiyle oynamayacağız" vaadiyle görevi devralan CHP'li belediyelerin işçi kıyımları tüm hızıyla devam ediyor.

CHP ve HDP’li belediye başkanlarının göreve gelir gelmez ilk icraatları çalışanların ekmeğiyle oynamak oldu. Bu belediyelerden birisi de Ankara Büyükşehir Belediyesi. İşçi kıyımı için düğmeye basan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 65 işçinin işine son verdi. Kapı önüne koyulan 65 kişi arasında 15 Temmuz gazisi Muhammet Hanifi Adaş da yer alıyor.

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, CHP’li ve HDP’li belediye başkanları 31 Mart Seçimleri'nin ardından, aralarında şehit yakınlarının da bulunduğu binlerce kişiyi işten çıkardı. İstanbul’da başlayan işçi çıkarma furyası geçtiğimiz haftalarda Ankara’ya da sıçramıştı. CHP’li Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 65 kişiyi kapının önüne koymuştu.

25 yıllık emeği var

Seçimlerde önce “İşçilerin ekmekleriyle oynayan alçaktır” ifadesini kullanan Yavaş’ın çıkardığı işçiler arasında bir de gazi bulunuyor. 15 Temmuz gazisi Muhammet Hanifi Adaş da işsiz bırakıldı.

15 Temmuz gecesi Genelkurmay Başkanlığı önünde gazi olan Adaş, 25 yıldır belediyeye bağlı BUGSAŞ şirketinde çalıştığını 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminin ardından da BELKA şirketine geçtiğini söyledi. Adaş, “Ayın 23’ünde çağrıldık ‘Seninle çalışmayı düşünmüyoruz’ dediler. ‘Ben gaziyim’ dedim. ‘Devlet Övünç Madalyası verilmiş adama siz devlette iş yok mu?’ diyorsunuz diye sordum. Düşük maaşla çalışmamızı teklif ettiler aynı maaşla devam etmek istediğimi söyledim. ‘Gaziliğin bizi ilgilendirmez’ cevabını verdiler” ifadesini kullandı.

"Arkadaşlarımla geri dönerim"

Adaş, resmi olmayan bir kişi aracılığıyla da işe dönüş teklif ettiklerini belirterek, “Benimle beraber 20 arkadaşım da işsiz bırakıldı. Eğer arkadaşlarım da işe alınırsa geri dönerim” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Eylül 2019 Cumartesi 07:46
  1. İstanbul
  2. CHP'li belediyelerin işçi kıyımları
  3. CHP'li belediyeler
  4. Ankara Büyükşehir Belediyesi
  5. İşçi kıyımı
  6. CHP ve HDP’li belediye başkanları
  7. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş
  8. 15 Temmuz gazisi Muhammet Hanifi
  9. 31 Mart Seçimleri
  10. 15 Temmuz gazisi Muhammet Hanifi Adaş
  11. 15 Temmuz gecesi Genelkurmay Başkanlığı
  12. BUGSAŞ
  13. 15 Temmuz FETÖ darbe girişimi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Trabzonspor-Beşiktaş maçının ilk 11'leri kim?
    1. Trabzonspor-Beşiktaş maçının ilk..
    2. ATM kartı kopyalayanlara 'hayırsever..
    3. İşçi kıyımına doymayan Mansur Yavaş,..
    4. 'Trump yönetimi Çinli firmaları ABD..
    5. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un..
    6. Cezayir'de 'Buteflika rejimi..
    7. Facebook ve Instagram nasıl bağlanır?
    8. ABD'liler azil soruşturmasının..
    9. Bodrum açıklarında 15 düzensiz göçmeni..
    10. Fransa'da 'Cihad' isminin konmasına..
    11. Merkez, kredi kartındaki o oranı düşürdü
    12. 'Kosta Rika ile iş birliğimiz geniş..
    13. Mardin ve Siirt'te 6 terörist etkisiz..
    14. Rusya'dan nükleer savaş karşıtı çağrı
    15. Rusya'dan dikkat çeken açıklama:..
    16. Suriye Anayasa Komitesi 30 Ekim'de..
    17. Başkentte asayiş uygulaması yapıldı
    18. 28.09.2019 Günün âyet ve hadisi
    19. Yusuf Güney, Tarkan'a alkış tutan..
    20. "Türkiye, artık NATO’yu dinlemiyor"
    21. 2 terörist daha öldürüldü!
    22. Deprem sonrası İstanbul Boğazı'nda..
    23. 28 Eylül Cumartesi hava nasıl olacak?
    24. ABD F-35 konusunda geri adım mı..
    25. Villarreal Real Betiss maçı kaç kaç..
    26. MHP'den flaş karar! Ertelendi
    27. Devlet Bahçeli evinde dinleniyor
    28. Pavlova nasıl yapılır? Pavlova tarifi
    29. Erdoğan sayıyı açıkladı
    30. Bu mecrayı çocuklar da kullanıyor!..
    Başkan Erdoğan FOX News sunucusuna ayar verdi!
    Başkan Erdoğan FOX News sunucusuna ayar verdi!
    Yeni dönem başlıyor! ‘Tebdil-i denetim’ yapılacak
    Yeni dönem başlıyor! ‘Tebdil-i denetim’ yapılacak
    İstanbul depremini bilmişti! Hoogerbeets korkutan bir uyarı daha
    İstanbul depremini bilmişti! Hoogerbeets korkutan bir uyarı daha
    Deprem uzmanı 'En çok korktuğumuz yer' deyip İstanbul'daki o ilçeyi gösterdi
    Deprem uzmanı 'En çok korktuğumuz yer' deyip İstanbul'daki o ilçeyi gösterdi
    İstanbul'da yine deprem oldu! Yine sallandık
    İstanbul'da yine deprem oldu! Yine sallandık

    Günün Karikatürü

    28 Eylül 2019
    Türk savaş uçakları Suriye'ye girdi
    Türk savaş uçakları Suriye'ye girdi
    İYİ Parti'den Millet İttifakı açıklaması: CHP ile yaptığımız ittifak...
    İYİ Parti'den Millet İttifakı açıklaması: CHP ile yaptığımız ittifak...