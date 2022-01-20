İşçi ilave ikramiyesi ödeme tarihleri! Kamu işçileri ikramiye tarihleri 2022 ne zaman? İşçeye 52 günlük ikramiye ne kadar?

Tediyenin kelime anlamı “Para vb. bir şey verme, ödeme” . İlave tediye ise ek ödeme demek. Kamu işçilerine her yıl 52 günlük ilave tediye ödemeleri 4 taksitte yapılıyor. Birinci ilave tediyenin 13 günlük ilk taksiti, ocak ayında. tediyede ikinci taksit Mayıs ayında işçilere öderken, ilave tediyelerin 3’üncüsü temmuzda son ödeme ise aralık ayında hesaplara yatacak.

İşçinin 52 günlük en düşük ikramiyesi ne kadar?

Yaklaşık 1 milyon kamu işçisine ilave tediye (ikramiye) ödemeleri 28 Ocak'ta başlıyor. Kamuda asgari ücretle çalışan bir işçinin 52 günlük en düşük ikramiyesi 8.673 lira oldu. Asgari ücretli bir işçinin 13 günlük ikramiyesi 2 bin 168 lira olurken, ücret arttıkça bu tutar da artacak. Hesaplamadan çıkan tutardan sosyal güvenlik primi, gelir vergisi ve damga vergisi düşülüyor. Bu kazançta fazla mesai, evlilik, çocuk zamları veya primleri, ayni yardımlar, hafta ve genel tatil ücretleri dikkate alınmıyor.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre kamuda işçi statüsünde çalışanlara yapılacak ek ödemenin ilk yarısı 28 Ocak, ikinci yarısı da 29 Nisan'da ödenecek. Maden işletmelerinin yer altı işlerinde kamu çalışanlara ilave tediyenin tamamı ise 23 Aralık'ta verilecek. Tediye kamu işçilerine 4 taksitle 13 günlük, toplam da 52 gün olarak yatırılan ikramiye anlamına geliyor.

Tediye ödemesi kime var?

Tediyeyi kimler alabilir? “Devlet ve Ona Bağlı Müesseselerde Çalışan İşçilere İlave Tediye Yapılması Hakkında Kanun” düzenlemesinin; “Umumi, mülhak ve hususi bütçeli dairelerle mütedavil sermayeli müesseseler, sermayesinin yarısından fazlası Devlete ait olan şirket ve kurumlarla belediyeler ve bunlara bağlı teşekküller, 3460 ve 3659 sayılı kanunların şümulüne giren İktisadi Devlet Teşekkülleri ve diğer bilcümle kurum, banka, ortaklık ve müesseselerinde müstahdem olanlardan İş Kanununun şümulüne giren veya girmiyen yerlerde çalışmakta olan ve İş Kanununun muaddel birinci maddesindeki tarife göre işçi vasfında olan kimselere, ücret sistemleri ne olursa olsun, her yıl için birer aylık istihkakları tutarında ilave tediye yapılır. “

Maddesi uyarınca, genel ve katma bütçeli kurumlar, özel bütçeli idareler, sermayesinin yarısından fazlası devlete ait olan kurum ve kuruluşlar, kamu iktisadi teşekkülleri, belediye ve özel idareler “hizmet akdi” ile çalışan işçilerine ilave tediye ödemesi yapılıyor.