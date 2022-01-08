İşçi emeklilerinden de zam talebi

Göksel Çağlav Ankara

Emeklilerin zam beklentilerini TBMM’de anlatan Yazıcıoğlu, eşitlik ilkesine aykırı bir zam yapılmamasını istedi. Memur emeklilerine yapılan ek iyileştirmenin, işçi ve Bağ-Kur emeklilerine de yapılması gerektiğini vurgulayan Yazıcıoğlu, şunları dile getirdi:

Ayrım yapılmamalı

“2022 itibariyle 2.500 TL olarak teklif edilmektedir. Bu düzenlemenin sık sık yapılması ve farkın hazine tarafından karşılanması, 5510 sayılı Kanunla getirilen aylık bağlanma hesaplamasındaki parametrelerin sağlıklı olmadığının bir tescilidir. 29. Maddesine göre, 1 Ekim 2008 sonrasında ilk defa statü farkı olmaksızın memurlar da dahil olmak üzere, bütün sigortalıların yaşlılık aylığının hesaplanmasında dikkate alınan güncellenme katsayısı ve aylık bağlama oranı parametreleri, çalışılan sigortalı süresi uzadıkça emekli aylıklarını düşüren bir sisteme dönüşmüştür. Kanunun 3. Maddesinde yer alan güncellenme katsayısında 1 Ekim 2008 öncesinde yüzde 100 olarak dikkate alınan büyüme oranları, Ekim 2008 itibariyle yüzde 30+1 puan olarak değiştirilmiştir. Kanunun 29. Maddesine göre aylık bağlama oranları yeniden düzenlenmiştir. 2000 öncesinde 7200 prim ödemesi olan bir sigortalıya yüzde 69 aylık bağlama oranı uygulanırken, 2000 sonrası dönemde 4447 sayılı Kanunla yüzde 55, 5510 sayılı Kanunla yüzde 40 olarak değiştirilmiştir. Yapılan değişikliklerle, emekli aylıklarında ciddi kayıplar görülmüştür. Diğer taraftan asgari emekli aylığı korunamadığından, getirilen düzenlemeyle yapılan artışlar emeklinin asıl aylığına yapıldığından, en az aylık olarak belirlenen ödeme sabit kalmaktadır. Bu düzenlemeyle emekli aylığı artışlarının 2.500 TL esas alınarak yapılması sağlanmalıdır. Görüldüğü üzere asıl sorun, 5510 sayılı Kanunla gelen düzenlemedir. Bir an önce değiştirilmesine ihtiyaç vardır.”

Eşitlik ilkesine aykırı

Yazıcıoğlu, şöyle devam etti: “Kanun teklifinde yer alan memur emeklilerine yapılacak olan ek zammın, işçi ve BAĞ-KUR emeklilerine yapılmaması durumu, anayasanın eşitlik ilkesine göre yeniden değerlendirilmelidir. Emeklilerin gelir ve aylıklarının alım gücünde fiyat ve kur artışlarının yol açtığı kayıp önlenememiştir. Bu maddeye ilave edilecek bir düzenlemeyle, emeklilerin yüzde 4-5 olan ek ödeme oranlarının yüzde 10’a çıkarılması, eşitliğin sağlanması için elzemdir. 2000 sonrası emeklilerimizin, 2000 öncesi uygulanan intibaktan yararlanmamış olmaları, eşitsizlik oluşturmuştur. Prim kazancı ve prim ödeme gün sayısı aynı olan emeklilere eşit aylık ödenmesi için intibakın teklifte değerlendirilmesi gerekmektedir. 2016 yılında güncellenen büyüme oranları, 2010 yılından itibaren artmıştır. Emeklilerimizin aylıklarının hesaplanmasında bu artış yansıtılmamıştır. TÜİK tarafından revize edilen bu artışların, emekli aylıklarına yansıtılması için düzenleme yapılmalıdır.”