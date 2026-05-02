  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İşçi Bayramı'nda 'Ekmek Kavgası' değişmedi! Adana'da kutlamalar yapılırken seyyar satıcılar bariyerlerin arkasında ter döktü!
İşçi Bayramı'nda 'Ekmek Kavgası' değişmedi! Adana'da kutlamalar yapılırken seyyar satıcılar bariyerlerin arkasında ter döktü!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
İşçi Bayramı'nda 'Ekmek Kavgası' değişmedi! Adana'da kutlamalar yapılırken seyyar satıcılar bariyerlerin arkasında ter döktü!

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü tüm Türkiye'de olduğu gibi Adana'da da çeşitli etkinliklerle kutlandı. Sivil toplum kuruluşları ve işçiler, Cevat Yurdakul Caddesi'nden başlayarak Uğur Mumcu Meydanı'na kadar coşkulu bir yürüyüş gerçekleştirdi. Ancak meydanlardaki eğlenceli manzaraların hemen ardında, geçim derdiyle boğuşan emekçilerin dramı vardı.

Adana'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde kutlama yapılırken ekmek parası için alanlara gelen simitçiler ve su satıcıları ise bariyerlerin arkasında çalışmaya devam etti.

"Çalışmak zorundayız"

Simit ve su satarak çalışan Cengiz Turan isimli satıcı, "Çalışmak zorundayız, ne yapalım başka diyecek sözüm yok. Emekçilerin hakkının verilmesini istiyorum, gariban kardeşlerimizi ezmesinler. En içten dileklerimle 1 Mayıs'ı kutluyorum" dedi.

Etkinlikler, Uğur Mumcu Meydanı'nda yapılan konuşmalarla tamamlandı. 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23