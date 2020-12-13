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Aktüel İşçi, asgari ücrette işveren ve hükümetin teklifini bekliyor
Aktüel

İşçi, asgari ücrette işveren ve hükümetin teklifini bekliyor

Yeni yılda geçerli olacak asgari ücret konusunda şu ana kadar rakam telaffuz etmeyen Türk-İş, görüşmelerdeki ilk rakamın işveren ve hükümet tarafından masaya sunulmasını istiyor - Genel Başkan Ergün Atalay: - "Önce işveren ve hükümet getirsin rakamı. Makul, mantıklı, çalışanların kabul ve tebessüm edeceği bir rakam olursa buna 'evet' deriz. Biz de isteriz işveren ve hükümetle birlikte imzalayalım ama toplumun kabul edeceği bir rakam olmalı"

Yeniakit Publisher
2020-12-13 11:01:34 -
İşçi, asgari ücrette işveren ve hükümetin teklifini bekliyor

ANKARA (AA) - ÖZCAN YILDIRIM - Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, asgari ücret görüşmelerinde önce işveren ve hükümetten rakam beklediklerini belirterek, "Makul, mantıklı, çalışanların kabul ve tebessüm edeceği bir rakam olursa buna 'evet' deriz. Biz de isteriz işveren ve hükümetle birlikte imzalayalım ama toplumun kabul edeceği bir rakam olmalı." dedi.

Atalay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, asgari ücretin işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan 15 kişilik Asgari Ücret Tespit Komisyonunca belirlendiğini anımsatarak, komisyonda işçi adına 40 yıldır Türk-İş'in masada olduğunu söyledi.

Asgari ücretin 40 yıl içerisinde sadece 4 kez işçi, işveren ve hükümetin mutabakatıyla belirlendiğine dikkati çeken Atalay, "Asgari ücret 40 sene önce başlangıç ücretiydi ama şimdi 7 milyon işçinin 'geçim ücreti' oldu. 'Geçim ücreti' diyorum ama insanlar bu ücretle geçinemiyor." diye konuştu.

- Rakam Hak-İş ve DİSK ile paylaşılacak

Bugüne kadar asgari ücret görüşmelerinde bilimsel nitelikteki araştırmalar çerçevesinde makul ve mantıklı taleplerle masada olduklarını dile getiren Atalay, "Mevcut asgari ücret rakamıyla insanların geçinme şansı yok. Onun için işverenler, hükümet ve TÜİK mantıklı ve makul bir rakamı komisyon üyelerinin önüne getirmeli. Komisyondaki arkadaşlarımızın bize ileteceği bu rakamı, biz de Hak-İş ve DİSK ile paylaşırız." dedi.

Atalay, diğer yıllardan farklı olarak bu yıl asgari ücrette talep ettikleri rakamı dile getirmediklerine vurgu yaparak, şunları söyledi:

"Önce işveren ve hükümet getirsin rakamı. Makul, mantıklı, çalışanların kabul ve tebessüm edeceği bir rakam olursa buna 'evet' deriz. Biz de isteriz işveren ve hükümetle birlikte imzalayalım ama toplumun kabul edeceği bir rakam olmalı."

Yeni asgari ücrete dair kafalarında bir rakam olduğunu bildiren Atalay, sözlerini şöyle tamamladı:

"TÜİK, bir işçinin aylık gıda harcama tutarını açıklasın. Ona göre hareket ederiz. Toplumun yüzde 40'ı güzel bir haber bekliyor. Güzel haberlere toplumun bu dönemde daha çok ihtiyacı var. İnşallah, umut ettiğimiz bir rakam önümüze gelir, biz de masada imzalarız."

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