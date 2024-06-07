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Dünya İşbirlikçi ABD'den okul saldırısına ilişkin skandal açıklama!
Dünya

İşbirlikçi ABD'den okul saldırısına ilişkin skandal açıklama!

Yeniakit Publisher
2024-06-07 02:55:00 -
İşbirlikçi ABD'den okul saldırısına ilişkin skandal açıklama!

Siyonist İsrail'in işbirlikçisi ABD'den, 6 bin sivilin barındığı okula yönelik bombardımana ilişkin skandal açıklama geldi.

İşgalci İsrail, Gazze Şeridi'nde sivillere yönelik saldırılarına devam ediyor.

Bölgenin merkezindeki Nuseyrat Mülteci Kampı’nda yerinden edilmiş binlerce Filistinli sivilin sığındığı Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı’na (UNRWA) ait 3 katlı El-Sardi Okulu'na saldırı düzenleyen katil İsrail ordusu onlarca sivilin ölümüne yol açtı.

İşbirlikçi ABD'den tepki çeken açıklama!

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü John Kirby, saldırıya ilişkin skandal ifadeler kullandı. Beyaz Saray Sözcüsü "Ne olduğuna dair tarafsız teyitli bilgilerimiz yok." ifadelerini kullandı.

Kirby öte yandan, “İsrail’in Hamas’ı hedef alma hakkı var, ancak bunu nasıl yaptıkları önemli. Ne olduğunu daha iyi anlamak için İsrail ile temas içerisindeyiz. Sivil kayıplar görmek istemiyoruz.” dedi.

UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini ise saldırının ardından yaptığı açıklamada, “Okul vurulduğunda yerinden edilmiş 6 bin kişiyi barındırıyordu” demişti.
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