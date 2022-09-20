İşbilmez Ekrem İstanbulluyu bezdirdi! Ulaşımı felç ettiler...

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CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB, işbilmezliğini en çok ulaşımda gösterdi.

İmamoğlu'nun göreve geldiği günden beri, İETT araçlarında yaşanan arızalar İstanbulluyu canından bezdirirken, son olarak Avcılar'da 4 metrobüsün karıştığı 100'e yakın kişinin yaralandığı bir kaza meydana gelmişti.

Küçükçekmece'de İETT arızası

İETT arızalarına bugün bir yenisi daha eklendi. Akit Haber Merkezi'ne ulaşan bilgiye göre Küçükçekmece'de bir İETT otobüsü arızalanarak yolda kaldı.

Durağın önüne park etti

Araç şoförü, arıza sebebi ile yolcuları rezil ettiği yetmezmiş gibi, bir de arızalı otobüsü durağın ortasına park etti.

Bir saati aşkın süre boyunca durakta duran otobüs, yolcuların tepkisine sebep oldu.