İşaret etti: Messi öyle bir şey yaptı ki... Dev futbolcuya talebi...

Lionel Messi, ailesiyle gittiği Suudi Arabistan ziyaretini Luis Campos ve Galtier'e bildirmedi ve bu durum kulüp içinde huzursuzluk oluşturdu.

Lionel Messi'nin Suudi Arabistan ziyaretine hocası Galtier ve Sportif Direktör Luis Campos'tan habersiz gitmesi, Fransa'da gündem oluşturdu.

L'Equipe'te yer alan haberlere göre Messi'nin marka yüzü olduğu Suudi Arabistan'a ailesiyle birlikte ziyaret gerçekleştirmesi Galtier ve Campos'u rahatsız ettiği belirtildi. Lorient karşısında alınan yenilgi sonrası Suudi Arabistan ziyaretiyle ön plana çıkan Messi'nin yönetimden izinli olduğu ancak teknik ekibe seyahatiyle ilgili bilgi vermediği ifade edildi.

Fransa'da konuşulan bir başka söylentiye göre ise Messi'nin, Suudi Arabistan'ın en büyük kulüplerinden Al-Hilalli yöneticilerle transfer görüşmesi yaptığı belirtildi.

İddialara göre Al-Hilal'ın Cristiano Ronaldo'nun Al-Nassr'da aldığı yıllık 200 milyon euroluk sözleşmeyi geride bırakacak bir teklifi Arjantinli yıldıza sunduğu ifade ediliyor.

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