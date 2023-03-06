İşaret etti.. Beklenmedik o detay! Sen misin Beşiktaş'ı yarı yolda bırakan!

İngiltere Premier Lig'in 26. haftasında Liverpool sahasında Manchester United'ı 7-0 gibi tarihi bir skorla mağlup etti. İngiliz basını, Beşiktaş'tan Manchester United'a transfer olan Wout Weghorst'u adeta yerden yere vurdu.

İngiliz basını 7-0'lık tarihi skorla biten Liverpool-Manchester United maçına geniş yer ayırdı.

Daily Mail, "İngiliz futbolunun en başarılı iki kulübü arasındaki muazzam çarpışmaların tarihinde şaşırtıcı ve beklenmedik bir sonuç. Bu 7-0'lık yıkım, bu 7-0'lık aşağılanma, United'ın aldığı en kötü yenilgiydi. Liverpool'a 7-0 kaybetmek bunu daha da kötüleştiriyor. Çok daha kötü" ifadelerine yer verdi.

"WEGHORST, RONALDO'DAN SONRA ASLA BİR ÇÖZÜM DEĞİL"

The Sun gazetesi ise Beşiktaş'tan ayrılarak Manchester United'a kiralık olarak transfer olan Wout Weghorst'u ağır sözlerle eleştirdi.

Haberde, Weghorst için "Manchester United, Liverpool karşısında darmadağın ve affedilemezdi. United bu sezon ligde Brighton'dan daha az, lig lideri Arsenal'den 18 ve komşusu Manchester City'den 25 daha az gol attı. Ronaldo bırakıldığında Wout Weghorst gibi bir oyuncu çözüm değil" denildi.

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The Sun ayrıca "Klopp döneminin eski formuna geri dönen coşkulu Liverpool, Premier Lig'de üst üste beşinci galibiyetini aldı ve şu anda dördüncü sıradaki Tottenham'ın sadece üç puan gerisinde" ifadelerine yer verdi.

Fransız L'Equipe gazetesi de "Liverpool, bu Pazar günü Anfield'da Manchester United'ı gerçeküstü bir oyunla mağlup etti. Liverpool, United'ın 11 maçlık yenilmezlik serisine son verdi" dedi. Haber7'ye göre;

Amerikan ESPN de "Liverpool, United'a tarihi bir rezillik yaşattı. Manchester United Pazar günü teknik direktör Erik ten Hag ile gelişimini sergilemek amacıyla Liverpool'a geldi, ancak 7-0'lık bir dayakla küçük düşürüldü" ifadelerine yer verdi.