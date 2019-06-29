0553 313 94 23

İşaret dili eğitimi tamamlandı

Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık çalışanlarına işaret dili eğitimi verildi.

29 Haziran 2019 Cumartesi 14:05
İşaret dili eğitimi tamamlandı

Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık çalışanlarına işaret dili eğitimi verildi.


Sağlık Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü arasında imzalanan “İşaret dili eğitimi” protokolü çerçevesinde Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 2 Nisan - 29 Mayıs 2019 tarihleri arasında işaret dili eğitimi verildi.


HastaneSağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğü ve İdari ve Mali İşler Müdürlüğü’nün destekleriyle Ar-Ge birimi organizesinde gerçekleştirilen eğitim yaklaşık 2 ay sürdü.


Engelliler ile çalışanlar arasında etkili iletişim kurabilmek, sağlık hizmeti erişimini kolaylaştırmak ve oluşabilecek iletişim sorununu ortadan kaldırmak amacı ile planlanan işaret dili eğitimine hastane personelinin ilgisi oldukça yoğundu.


Hastane konferans salonunda gerçekleştirilen bir törenle sertifika almaya hak kazanan hastane çalışanlarına sertifikaları verildi. Bu çalışanlar işitme engellilere hizmet verirken sunulan sağlık hizmetinden en iyi şekilde faydalanmaları özellikle işitme engelli hastaların sağlık problemlerini etkin bir şekilde anlatmalarında kolaylık sağlanması ve tedavilerinin ivedilikle yapılmasında etkin bir rol alacaklar.


Aynı zamanda sertifikalı çalışanlar işitme engelli vatandaşın hastaneye başvuru yapması itibari ile sağlık probleminin ilgi alanı neresi olursa olsun ihtiyaç halinde acil servis, poliklinikler, ameliyathane, ağız/diş, iş ve işlemlerin yapıldığı her bölümde sunulan sağlık hizmetlerden kolaylıkla faydalanabilecek.


Sertifika törenine Ankara İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Gülüm, Etlik Kamu Hastaneleri Biriliği Başkanı Mustafa Erkan Çiçek, Bilkent Kamu Hastaneleri Birliği Başkanı Uzm. Dr. Eyüp Sarı ,Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Mustafa Alimoğulları Hastane Başhekim Vekili Op.Dr. Nevruz Erez Hastane İdari ve Mali İşler Müdürü Ahmet Uslu, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Şenay Tanrıöver, hastane idarecileri ve çok sayıda personel katıldı.


Ankara İl sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Gülüm kısa bir selamlama ve teşekkür konuşması yaptı. Kursun çok verimli geçtiğini belirten Prof. Mehmet Gülüm konuşmasında; "Sağlık Müdürlüğü olarak hastane ve iletişim konusundaki engelli vatandaşlarımızın önündeki engelleri kaldırmak amacıyla gerçekleştirilen bu eğitim programlarının memnuniyet verici düzeye geldiğini ve bunun yaygınlaştırılması gerektiğini söyledi. Desteklerinden dolayı Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Müdürlüğüne teşekkür eden Prof. Dr. Mehmet Gülüm sertifika alan hastane çalışanlarını kutluyorum’’dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 14:05
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Alzheimer hastalığından korunma önerileri
    1. Alzheimer hastalığından korunma..
    2. İstanbul'da korkutan orman yangını!
    3. Başkan Günel, vatandaşların..
    4. Manchester United'dan savunmaya takviye
    5. AK Parti Aydın Milletvekili Savaş..
    6. KKTC’de trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı
    7. Buhari'den bölgesel güvenlik..
    8. Kuşadası’nda 1 yunus ve 3 caretta..
    9. Atlı Okçuluk 1. Eleme A Grubu..
    10. Başkan Demir: “İlçelerimizi..
    11. Siirt’te motosiklet bariyere çarptı: 1..
    12. Kayseri üniversitesi taban puanları..
    13. Çocuk parkında yılan paniği! Bir anda..
    14. Sıcaklara karşı bulduğu yöntem..
    15. Şehit Eren Bülbül’ün annesi..
    16. 12 gün önce şarampole yuvarlanan..
    17. Türkiye Motokros Şampiyonası başladı
    18. Bolu’da, sel sonrası oluşan göçükler..
    19. "Amerika ve Avrupa kamuoylarını ikna..
    20. Bağlar Sosyal Yardımlaşma Vakfı yeni..
    21. İşgalci İsrail, şehidin ailesini..
    22. Sahte paraları piyasaya süremeden..
    23. Yaz okulu kayıtları uzatıldı
    24. Manchester United'dan savunmaya takviye
    25. Boğulmak üzere olan genci cankurtaran..
    26. Kastamonu'da otomobil devrildi! 2 yaralı
    27. Şehit Astsubay Adem Tunç, gözyaşları..
    28. Siirt’te jandarmadan narkotik ve..
    29. Mangal yakarken kendini yakan vatandaş..
    30. Rusya’da sel felaketi: 2 ölü
    Mide bulandıran hareket! Metin uca trollerken ahlaksızlaştı
    Mide bulandıran hareket! Metin uca trollerken ahlaksızlaştı
    CHP'de deprem! İstifa ettiler
    CHP'de deprem! İstifa ettiler
    Siyaset kulislerinde yeni iddia! Erdoğan'dan Babacan'a AK Parti teklifi: Burası senin evin gel yapmak istediklerini burada yap
    Siyaset kulislerinde yeni iddia! Erdoğan'dan Babacan'a AK Parti teklifi: Burası senin evin gel yapmak istediklerini burada yap
    Yusuf Kaplan'dan dikkat çeken sözler: Kaybetmeye çoktan başlamıştık
    Yusuf Kaplan'dan dikkat çeken sözler: Kaybetmeye çoktan başlamıştık
    Sözcü’nün “efsane albay”ı 15 Temmuz’da “sokağa çıkmayın” demişti!
    Sözcü’nün “efsane albay”ı 15 Temmuz’da “sokağa çıkmayın” demişti!

    Günün Karikatürü

    29 Haziran 2019
    Kriz büyüyor! Türk ürünlerini bir bir engelliyorlar
    Kriz büyüyor! Türk ürünlerini bir bir engelliyorlar
    Terör devleti İsrail’in Akdeniz’i işgal planı
    Terör devleti İsrail’in Akdeniz’i işgal planı