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İşadamları "4 adımda dış ticaret" programında buluştu

Genç Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği(Genç MÜSİAD) Gaziantep üyeleri "4 Adımda Dış Ticaret" programında buluştu.

10 Mart 2019 Pazar 10:58
İşadamları "4 adımda dış ticaret" programında buluştu

Genç Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği(Genç MÜSİAD) Gaziantep üyeleri "4 Adımda Dış Ticaret" programında buluştu.

 

Genç MÜSİAD Gaziantep üyeleri, MÜSİAD Dernek Binasında düzenlenen ADABTE International Genel Müdürü Ali Suat GERGER’in sunumuyla gerçekleştirdiği 4 adımda dış ticaret programında buluştu. Programın faydalı olduğunu ve interaktif geçtiğini belirten Genç MÜSİAD Gaziantep Şube Başkanı Burak Babüroğlu, "Gaziantep olarak ihracat konusunda marka bir kentiz. Biz genç iş adamları olarak cesaretli adımlarımızla dünya pazarında ülkemizi başarıyla temsil edip, bayrağı daha da ileriye taşımayı kendimize hedef koyduk. Bu yolda ilerlemek için de eğitimleri önceliğimiz olarak görüyoruz. Hem teorik hem de pratik bilgiyi barındıran eğitimlerimizde özellikle genç iş adamlarımızın kendi sektörlerinde nasıl ihracat yapacağı konusunda kendilerini geliştirmeleri için konuların piri kişileri bulup bilgi aktarmasının imkanını sunuyoruz. Bu tecrübe ve bilgileri harmanlayıp sektörümüz ile ilgili doğru ihracat yapma hakkında doğru analizler yapma bilgisi ediniyoruz" dedi.

 

İhracata adapte olun

 

Dış Ticaret İstihbarat Uzmanı Ali Suat Gerger ise ihracat konusundaki 2 önemli hata olduğunun altını çizerek, "İhracat, ülkemizin kalkınması ve firmalarımızın gelişimi açısından büyük önem arz ediyor. Ancak bu alanda yaptığımız bir takım hatalar başarıya ulaşmamızı engellemekte, bizi hedefimizden uzaklaştırmaktadır. Bunlardan iki tanesine değinecek olursak, birincisi firmalarımızın ihracat sürecine ilişkin stratejik planlama yapamaması, ikincisi ise dış ticaret alt yapıların da eksiklikler olması. Şöyle ki sektörümüz ile ilgili pazarlarda arz talep konusunda araştırmalarımızın eksikliği ve ihracat pazarlamasının yetersizliğinden dolayı verimli bir çalışma ortamı sağlayamıyoruz. Bu doğrultuda teknolojik imkanların bu denli fazla olduğu günümüzde teknolojiyi de kullanarak doğru ürünü doğru yerde satmak hem maddi anlamda karlılığımızı arttıracak hem de en önemli kaynağımız olan zamandan tasarruf etmemizi sağlayacaktır" şeklinde konuştu.

 

Genç MÜSİAD Gaziantep Şube Başkanı Burak Babüroğlu Konuşmacıya hediye takdiminde bulunurken hediyenin öneminden de bahsederek, "Zimem defteri Osmanlı’dan bize kalan en büyük miraslardan birisidir. Zimem defteri Osmanlı’da özellikle Ramazan aylarında zor durumda olan ailelerin bakkaldaki borç defterini satın alan hayırsever ailelerin yaptığı kimsenin kimseyi görmediği bir hayırdır. Bizde bu mirasa günümüzde MÜSİAD olarak sahip çıkıyoruz. Gelen misafirlerimize de bu Zimem Defterinin bir örneğini hediye ediyoruz ve bu hayra vesile olmaya çalışıyoruz. Vakitlerini ayıran misafirlerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ederim" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 10 Mart 2019 Pazar 10:58
  1. Gaziantep
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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