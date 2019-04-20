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İşadamı Şahin Akça cinayetinde sır perdesi aralanıyor!

İstanbul'da geçen şubat ayından bu yana kayıp olan ve cansız bedeni Tekirdağ'daki yazlığında bulunan işadamı Şahin Akça'nın (59) ilk belirlemelere göre boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı. Cinayet şüphelisi Azerbaycanlı S.M.'nin Artvin'deki Sarp Sınır Kapısı'ndan yurt dışına kaçtığı belirlendi

20 Nisan 2019 Cumartesi 01:19
İşadamı Şahin Akça cinayetinde sır perdesi aralanıyor!

Türkiye'nin yanı sıra vatandaşı olduğu ABD'de lokanta işletmeciliği yapan işadamı Şahin Akça, İstanbul'da kayboldu. Yurt dışında yaşayan ailesi, Akça'ya ulaşamayınca geldikleri İstanbul'da geçen 19 Şubat'ta kayıp başvurusunda bulundu, ancak işadamının izine rastlanılmadı. Aile bunun üzerine 16 Nisan günü Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak, Şahin Akça'nın Tekirdağ'ın turistik beldesi Kumbağ'da yazlığı olduğunu bildirdi. Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile İl Jandarma ve Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Kumbağ Safran Sokak'ta bulunan yazlığa girerek arama çalışması başlattı.

Boğularak öldürülmüş

DHA'nın haberine göre ekipler, yazlığın çatı katında Şahin Akça'nın cansız bedenine ulaştı. Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet savcısının yaptığı ilk incelemede, Akça'nın boğularak öldürüldüğü belirlendi.

Şüpheli yurt dışına kaçmış

Şahin Akça'nın cinayet zanlısını yakalamak için İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Plakalı Takip Sistemi (PTS) incelemesinde işadamının lüks aracının geçen 11 Aralık günü yazlığın bulunduğu bölgeye girdiği ve bir daha çıkış yapmadığı tespit edildi. İncelemelerde, Akça'nın beraberinde Azerbaycan uyruklu S.M. ile seyahat ettiği saptandı. Jandarma, yaptığı incelemede cinayet şüphelisi S.M.'nin 9 Ocak'ta Artvin'deki Sarp Sınır Kapısı'ndan yurt dışına çıkış yaptığını belirledi.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı, cinayet zanlısı Azerbaycanlı S..'nin yakalanması için kırmızı bülten çıkarılması amacıyla çalışmalara başlandığını belirtti.

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Haber Tarihi: 20 Nisan 2019 Cumartesi 01:19
  1. İstanbul
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