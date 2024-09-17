İş yükü son buluyor! Teknoloji şirketi CrowdStrike siber güvenlik finansmanı için yan kuruluş başlatıyor

Bulut tabanlı siber güvenlik alanında lider olan CrowdStrike Holdings, Inc. (NASDAQ: CRWD), müşterilerinin yapay zeka destekli CrowdStrike Falcon platformunu benimsemelerine yönelik finansman çözümleri sunmak üzere tasarlanmış, tamamen kendine ait bir yan kuruluş olan CrowdStrike Financial Services'in kurulduğunu duyurdu. Las Vegas'taki Fal.Con 2024'te açıklanan bu girişim, kuruluşların siber güvenlik teknolojilerini edinmesini kolaylaştırmayı ve konsolidasyonunu hızlandırmayı amaçlıyor.

Yeni yan kuruluş, ihlallere karşı kapsamlı güvenlik önlemleriyle tanınan Falcon platformuna erişimi kolaylaştırmak için net koşullarla şirket içi finansman sunuyor. Müşteriler, bütçeleme ihtiyaçlarına uyum sağlamak ve finansal kaynaklarını en üst düzeye çıkarmak için aylık, üç aylık ve yıllık planlar ile atlama ve kademeli ödeme seçenekleri gibi esnek ödeme seçeneklerinden yararlanabilecek.

CrowdStrike'ın CEO'su ve kurucusu George Kurtz, şirketin teknolojiden finansmana kadar güvenlik sürecinin her noktasında sürtünmeyi ortadan kaldırma taahhüdünü vurguladı. Kurtz, CrowdStrike Financial Services'in Falcon Flex lisanslama ve standart modellerin esnekliğinden yararlanarak müşteriler için finansman deneyimini dönüştürmeye, platform benimsenmesini artırmaya ve karmaşık tehditlere karşı mücadele etmeye hazır olduğunu belirtti.

CrowdStrike Financial Services, deneyimli finans uzmanlarından oluşan bir ekiple müşteriler ve iş ortaklarıyla yakın çalışacak ve birebir müşteri hizmeti sunacak. Bu hizmetler yalnızca Amerika Birleşik Devletleri'nde sunulmakta olup, kredi onayına ve finansman belgelerinin imzalanmasına tabidir. Koşullar, kredi değerliliği, piyasa koşulları ve diğer faktörlere bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

CrowdStrike Falcon platformu, uç noktaları, bulut iş yüklerini, kimliği ve verileri korumak için çeşitli güvenlik bileşenlerini entegre eden bulut tabanlı bir çözümdür. Platformun yapay zeka destekli yetenekleri ve hafif ajan mimarisi, verimli ve ölçeklenebilir koruma sağlayarak siber güvenlik operasyonlarında anında değer sunmayı ve karmaşıklığı azaltmayı hedefliyor.

Bu duyuru, CrowdStrike'ın basın açıklamasına dayanmaktadır. Şirket, giderek karmaşıklaşan tehdit ortamında teknolojilerinin benimsenmesini kolaylaştırmaya çalışarak siber güvenlik alanında kilit bir oyuncu olarak konumunu sürdürüyor.

Diğer güncel haberlerde, CrowdStrike operasyonel ve finansal performansında önemli adımlar atmıştır. Siber güvenlik firması, küçük ve orta ölçekli işletmeler için siber güvenliği güçlendirmek amacıyla 1Password ile ortaklığını genişletti. CrowdStrike ayrıca, CrowdStrike Falcon siber güvenlik platformunun bölgede benimsenmesini artırmak için Kartik Shahani'yi Hindistan ve SAARC Başkan Yardımcısı olarak atadı.

Finansal açıdan, CrowdStrike'ın ikinci mali çeyrek sonuçları, yıllık tekrarlayan gelir, gelir ve GAAP dışı hisse başına kazanç açısından beklentileri aştı. Ancak, üçüncü mali çeyrek ve 2025 mali yılı için rehberlik, konsensüs tahminlerinin altında kaldı.

Buna yanıt olarak, çeşitli analist firmaları ayarlamalar yaptı. Goldman Sachs, CrowdStrike hisseleri için Al derecelendirmesini yeniden teyit ederken, Morgan Stanley ve JPMorgan Ağırlık Verilmiş derecelendirmelerini korudu. Deutsche Bank, 2025 ve 2026 mali yılları için revize edilmiş gelir tahminleri nedeniyle fiyat hedefini yükseltti ve TD Cowen, 2025 mali yılı rehberliğindeki aşağı yönlü revizyona rağmen Al derecelendirmesini korudu.

Bu gelişmeler, CrowdStrike'ın siber güvenlik pazarındaki erişimini genişletmeye ve güçlü finansal performans sunmaya devam ederken, hem operasyonel hem de finansal yönlerde attığı son adımları yansıtmaktadır.

InvestingPro Öngörüleri

CrowdStrike Holdings, Inc. (NASDAQ: CRWD), Falcon platformunun benimsenmesini güçlendirmek için yeni finansman yan kuruluşunu başlatırken, yatırımcılar şirketin finansal sağlığını ve piyasa performansını incelemeyi yararlı bulabilir. CrowdStrike'ın stratejik hamlesi, şirketin bilançosunda borçtan daha fazla nakit bulundurduğu bir dönemde geliyor; bu da güçlü bir likidite pozisyonuna işaret ediyor ve son girişimini destekleyebileceğini gösteriyor. Bu, potansiyel yatırımcılar için önemli bir husus, çünkü CrowdStrike'ın CrowdStrike Financial Services gibi büyüme fırsatlarına yatırım yapma konusunda finansal esnekliğe sahip olduğunu gösteriyor.



Ayrıca, InvestingPro İpuçlarına göre şirketin net gelirinin bu yıl artması bekleniyor. Bu beklenen büyüme, şirketin yan kuruluşunun faaliyetlerini finanse etme ve sürdürme yeteneğini olumlu yönde etkileyebilir ve müşterilerine daha kapsamlı finansman çözümleri sunmasını sağlayabilir. Bu arada, şirket 381.76'lık bir F/K oranı ile yüksek bir kazanç çarpanında işlem görüyor, bu da yatırımcıların gelecekteki kazanç potansiyeli için yüksek beklentilerini vurguluyor.

InvestingPro Verileri ayrıca CrowdStrike'ın 2023'ün ilk çeyreği itibarıyla son on iki ayda %33.07'lik güçlü bir gelir büyümesi yaşadığını ortaya koyuyor. Bu büyüme yörüngesi, şirketin genişleyen pazar varlığını vurguluyor ve siber güvenlik çözümlerinin etkinliğine bir kanıt olabilir. Ek olarak, son üç ayda %33.63'lük bir fiyat düşüşüne rağmen, şirket son bir yılda %56.62'lik bir fiyat toplam getirisi ile yüksek bir getiri sağladı; bu da direncini ve uzun vadeli yatırımcı güvenini gösteriyor.

CrowdStrike'ın finansalları ve gelecek beklentileri hakkında daha derinlemesine bilgi almak isteyen yatırımcılar için, https://tr.investing.com/pro/CRWD adresinde bulunabilecek ek ipuçları ve öngörüler sunuyor. Bu ipuçları, şirketin mevcut girişimleri ve genel pazar konumu için değerli bir bağlam sağlayabilir.

Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.

CRWD: Lider isim yeni zorluklarla mı karşı karşıya?

Şirket değerlemelerinin 2024’te yaptığı sıçramayla birlikte, birçok yatırımcı hisselerdeki pozisyonlarını artırmak konusunda endişeli. Tabi ki, borsada fırsatlar her zaman mevcut - ancak bu fırsatları keşfetmek geçen seneye göre daha zor gibi.

Nereye yatırım yapacağınız konusunda emin değil misiniz? Yüksek potansiyel sunan yeni fırsatları keşfetmenin en iyi yollarından biri, bu yılın en iyi performans gösteren portföylerine bakmak.

Investing.com’un Pro Hisse Seçimleri, yatırımcıların şu an satın alabileceği en iyi hisseleri belirleyen 6 model portföyden oluşuyor. Örneğin, Pro Hisse Seçimleri yalnızca bu yıl içinde %25’in üzerinde yükseliş kaydeden ve piyasanın gözünden kaçmış 9 hisse belirledi. Aylık listeye giren bu yeni hisseler önümüzdeki yıllar içinde müthiş getiriler sunabilir.