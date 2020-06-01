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İş yerlerinde korona virüs denetimi

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını ile etkili bir şekilde mücadele etmek ve alınması gereken tedbirler kapsamında Valilik tarafından il merkezinde 45 kişilik bir bilgilendirme ve denetim ekibi oluşturuldu.

Yeniakit Publisher
2020-06-01 15:19:03 -
İş yerlerinde korona virüs denetimi

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını ile etkili bir şekilde mücadele etmek ve alınması gereken tedbirler kapsamında Valilik tarafından il merkezinde 45 kişilik bir bilgilendirme ve denetim ekibi oluşturuldu.


Denetimlere başlayan ekipler, il merkezindeki başta bugün hizmete başlayan işyerleri olmak üzere lokanta, restoran, kuaför, bakkal, market, manav, fırın, eczane ve gıda üretimi yapan işletmelerde denetimlere devam ederken, aynı zamanda işletme sahibi ve personellerine korona virüs tedbirlerinin yer aldığı bilgilendirme broşürlerini dağıtıyor. Ekipler, özellikle yaptıkları denetimlerde sosyal mesafeye ve maske-eldiven kullanımına dikkat edilmesi, çalışanların ve müşterilerin ürünlere asgari düzeyde temas etmeleri ve işyerlerinde hijyen kurallarına uyulması konularında hem bilgilendirme hem de uyarılarda bulundu.

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