İş yerleri ve sigortalılara iki yılda 83 milyar lira destek verildi

ANKARA (AA) - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 18 ayrı teşvik ve destek uygulamasıyla 1 milyon 670 bin iş yeri ve aylık ortalama 10,9 milyon sigortalıya yaklaşık 83 milyar lira destek sağladıklarını bildirdi.

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, istihdamın korunması amacıyla son iki yılda işverenler ve çalışanlara sağlanan desteklere ilişkin bilgi verdi.

Söz konusu desteklerin önemine işaret eden Selçuk, "18 ayrı teşvik ve destek uygulamamızla son iki yılda 1 milyon 670 bin iş yeri ve aylık ortalama 10,9 milyon sigortalımıza yaklaşık 83 milyar lira destek sağladık." ifadelerini kullandı.

Söz konusu desteklerin detaylarını da paylaşan Selçuk, şunları kaydetti:

"İstihdamın korunması ve düzenli prim ödeyen işverenlerimizin maliyetlerinin azaltılması amacıyla vermiş olduğumuz 5 puanlık indirim için 39,4 milyar lira, asgari ücretle çalışan sigortalılarımızın yaşam düzeylerini artırmayı hedefleyen asgari ücret artışının iş gücü piyasasını etkilememesi amacıyla işverenin prim maliyetinin azaltılması yönünde uygulanan Asgari Ücret Desteği için ise 15 milyar lira kaynak sağladık.

Diğer yandan, gelişmiş bölgelere sağlanan yatırım desteklerinin artırılması, stratejik yatırımların desteklenmesi ve bölgesel gelişmişlik farklılıklarının azaltılması için 2,4 milyar lira bölgesel yatırım teşviki ile birlikte; sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksi dikkate alınarak belirlenen 51 ilde ve iki ilçede üretim ve istihdam imkanlarını artırmak için 4 milyar lira ilave 6 puanlık teşvik sağladık."

- "Destek paketleri ile işi, işçimizi ve işverenimizi destekliyoruz"

Bakan Selçuk, teşviklerden yararlanan işletme ve çalışan sayısının gün geçtikçe daha da arttığını belirterek, "Devletimiz, vatandaşlarımızın iş bulabilme imkanını artırmak için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayarak istihdam teşviki ve desteği sunmaya devam ediyor. Tüm imkanları seferber ederek oluşturduğumuz teşvik ve destek paketleri ile işi, işçimizi ve işverenimizi destekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Zehra Zümrüt Selçuk, şu bilgileri paylaştı:

"Bu kapsamda, 18 ayrı teşvik ve destek uygulamamızla 2018 yılı temmuz ayından 2020 yılı haziran ayına kadar yaklaşık 83 milyar liralık destek sağladık. 1 Ağustos 2020'den itibaren başlayan Normalleşme Desteği ile birlikte teşvik ve destek sayımızı 19'a çıkartıp istihdamı destekleyerek, Türkiye'nin büyümeye devam etmesini hedefliyoruz.

Yapmış olduğumuz bu destekler ile kayıtlı istihdamın artırılmasına, kadınlarımızın, gençlerimizin ve engelli vatandaşlarımız gibi dezavantajlı grupların istihdama katılmalarına katkı sağlamaya devam edeceğiz."







