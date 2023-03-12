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Gündem İş yerleri depremde yıkılmıştı! Toptancılar sitesi çadırlarda hizmet veriyor
Gündem

İş yerleri depremde yıkılmıştı! Toptancılar sitesi çadırlarda hizmet veriyor

Kahramanmaraş’ta yaşanan depremler sonrasında toptancılar sitesindeki iş yerleri yıkılan esnaflar, çadırlarda hizmet vermeye başladı.

Yeniakit Publisher
2023-03-12 10:46:00 - 2023-03-12 11:08:37

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki asrın felaketinde şehrin toptancılar sitesi de yıkıldı. Toptancılar sitesinin yıkılmasıyla birlikte kent genelinde bakkallar ile marketlere gıda ve temizlik ürünleri gönderilemedi.

Depremden sonra kısa sürede kurulan çadırlarda hizmet vermeye başlayan toptancılar esnafı halka hizmet vermeye başladı.

'Devletimiz gerekeni yapıyor'

Kahramanmaraş Dadağlı Köyünde bakkal olan Muhittin Köse, ürün almaya geldiği çadırda açıklamada bulundu. Köse, “Toptancılar Sitesi yıkıldı buraya da çadır kurdular. Biz esnaflar alışverişimizi kurulan çadırlardan yapıyoruz. Burada hizmet bizim için çok iyi, yıkılan toptancılarda ürün bulamıyorduk. Buradan aldığımız malzemeleri köyümüzdeki bakkalda satacağız" dedi.

Toptancılar Sitesi esnaflarından Ökkeş Kaplan ise, şöyle konuştu:

Dükkanlarımız tamamen yıkıldı, yaklaşık 15 milyon zararımız var. Allaha şükür canımız sağ, Rabbim canımızı bağışladı. Devlet büyüklerimiz bizlerle çok ilgilendiler, şimdilik satışlarımızı yapmak için bu çadırları tahsis ettiler, ilerleyen zamanlarda kalıcı bir yer de tahsis ederlerse seviniriz. Rabbim devletimize zeval vermesin, cumhurbaşkanımızdan, bakanlarımızdan, vekillerimizden, ordumuzdan Allah razı olsun. Gerekeni yapıyorlar.
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