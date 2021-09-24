İş yerinden hırsızlık yapan 2 kişi enselendi
Çekmeköy’de bir iş yerinden 937 paket sigara çaldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
Açıklamaya göre, Taşdelen Mahallesi’ndeki bir marketten farklı markalara ait 937 paket sigara çalınmasıyla ilgili çalışma başlatıldı. Kamera görüntülerinin incelenmesinde hırsızlığı olay yerine beyaz renkli bir araçla gelen 2 kişinin gerçekleştirdiğini belirleyen ekipler, aracın kaçış güzergahı üzerinde yaptıkları araştırma sonucunda şüpheliler A.E ve A.K’yi, Sancaktepe Meclis Mahallesi Gürsel Caddesi üzerinde yakaladı.