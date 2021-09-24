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Yerel İş yerinden hırsızlık yapan 2 kişi enselendi
Yerel

İş yerinden hırsızlık yapan 2 kişi enselendi

Çekmeköy’de bir iş yerinden 937 paket sigara çaldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2021-09-24 18:37:00 -
İş yerinden hırsızlık yapan 2 kişi enselendi

Açıklamaya göre, Taşdelen Mahallesi’ndeki bir marketten farklı markalara ait 937 paket sigara çalınmasıyla ilgili çalışma başlatıldı. Kamera görüntülerinin incelenmesinde hırsızlığı olay yerine beyaz renkli bir araçla gelen 2 kişinin gerçekleştirdiğini belirleyen ekipler, aracın kaçış güzergahı üzerinde yaptıkları araştırma sonucunda şüpheliler A.E ve A.K’yi, Sancaktepe Meclis Mahallesi Gürsel Caddesi üzerinde yakaladı.

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