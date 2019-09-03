İş yerinden 460 gram esrar ele geçirildi: 1 tutuklama Gaziantep’te bir iş yerinde yapılan aramada 460 gram esrar ele geçirildi.

Gaziantep’te bir iş yerinde yapılan aramada 460 gram esrar ele geçirildi. İş yerinde gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.

Şahinbey ilçesine bağlı Karataş Mahallesindeki bir iş yerinde uyuşturucu madde satıldığı bilgisine ulaşan polis, adrese operasyon düzenledi. İş yerinde arama yapan ekipler, 460 gram esrar ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 570 lira para ele geçirdi, H.Y.’yi gözaltına aldı. Gözaltına alınan H.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.