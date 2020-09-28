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Aktüel İş yerinden 22 bin 416 liralık ürün çalan üç hırsız tutuklandı
Aktüel

İş yerinden 22 bin 416 liralık ürün çalan üç hırsız tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-09-28 23:07:13 -
İş yerinden 22 bin 416 liralık ürün çalan üç hırsız tutuklandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'deki bir alışveriş merkezindeki iş yerinden 22 bin 416 liralık ürün çalan 3 kişi tutuklandı, hırsızlık anı iş yeri kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentteki bir alışveriş merkezindeki iş yerinden 4 bebek izleme kamerası, 2 monitör ve 15 bin 416 lira değerinde parfümün çalındığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları teknik takip ve incelemeler sonucunda hırsızlığı biri kadın üç kişinin gerçekleştirdiğini tespit etti.

Ekipler, İstanbul'da olduklarını belirledikleri şüphelileri düzenledikleri operasyonla yakaladı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Öte yandan, şüphelilerin Antalya, Alanya, Bursa ve Edirne'deki alışveriş merkezlerinden de hırsızlık yaptığı öğrenildi.

Ayrıca, hırsızlık anı iş yeri kamerasına yansıdı. Görüntülerde, iş yerine giren şüphelilerin, ellerindeki poşete koydukları ürünlerle dışarı çıktıkları görülüyor.

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