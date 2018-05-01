Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

İş yerinde tadilat yaparken hayatını kaybetti

Ordu’nun Altınordu ilçesinde tadilat yapan bir kişi, beton duvarın yıkılıp üzerine çökmesi sonucu hayatını kaybetti.

01 Mayıs 2018 Salı 21:46
İş yerinde tadilat yaparken hayatını kaybetti

Olay, ilçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Altınordu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde pideci dükkanı olduğu öğrenilen Halil İbrahim Gönül, iş yerinde tadilat yaparken üzerine beton duvar çöktü.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından ağır yaralı olarak Ordu Devlet Hastanesine kaldırılan Gönül, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.  Polis ekipleri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde meydana gelen olayla ilgili tahkikatlarını sürdürüyor. 

Haber Tarihi: 01 Mayıs 2018 Salı 21:46
  1. Ordu
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Muharrem İnce suskunluğunu bozdu!
    1. Muharrem İnce suskunluğunu bozdu!
    2. Taksim'de 1 Mayıs alarmı! Polis..
    3. Müslüman Alimler Endonezya'da toplandı
    4. Başbakan Yardımcısı Bozdağ'dan Avrupa..
    5. Bu tarifi denemeden geçmeyin
    6. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rıza Kayaalp'i..
    7. Erdoğan şampiyonu tebrik etti
    8. ABD Dışişleri Bakanı göreve geldikten..
    9. Polis uyuşturucuyu tuvalette buldu
    10. BMGK heyetinden Arakan ziyareti
    11. Bakan Bak'tan Rizespor'a ziyaret
    12. Okmeydanı'nda 3 el yapımı bomba ele..
    13. 200 bin Arakanlı Müslüman Muson..
    14. Melih Gökçek, CHP'nin adayını açıkladı!
    15. Hastalık hastalığı nasıl bir hastalık?
    16. PKK şüphelisi çift Yunanistan..
    17. Katil İsrail'de "ırkçı" yasa tasarısı..
    18. Ramazan Yaşar: AK Parti etrafında..
    19. İran İsrail'i uyardı: ''Pişman..
    20. Magnezyum yağı ile magnezyum değerleri..
    AK Parti kulisleri hareketlendiren iddia!
    AK Parti kulisleri hareketlendiren iddia!
    Gülriz Sururi'den küstah açıklama: Türkiye'de artık yaşanmaz
    Gülriz Sururi'den küstah açıklama: Türkiye'de artık yaşanmaz
    Meral Akşener’e Nevşehirspor taraftarlarından şok
    Meral Akşener’e Nevşehirspor taraftarlarından şok
    CHP adayı belli oldu! Erdoğan mutluluktan çıldıracak
    CHP adayı belli oldu! Erdoğan mutluluktan çıldıracak
    Büyük indirim! Depolar 25 TL ucuza dolacak
    Büyük indirim! Depolar 25 TL ucuza dolacak

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Saadet Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı belli oldu!
    Saadet Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı belli oldu!
    Türkiye'nin büyük kozu! Batı artık iki kez düşünecek
    Türkiye'nin büyük kozu! Batı artık iki kez düşünecek